مصطفى غريب فى جلسات عمل مع المؤلف محمد الدباح استعدادًا لفيلمه الجديد

يستعد النجم مصطفى غريب لخوض تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث يعكف حاليًا على التحضير لفيلمه الجديد، الذي يجمعه بالمؤلف محمد الدباح والمخرج أحمد عماد الذى يخوض ثانى تجاربه السينمائية بعد فيلم ولا كان على البال بطولة نور النبوى وياسمينا العبد.

اللمسات النهائية على سيناريو الفيلم

ويعمل فريق الفيلم خلال الفترة الحالية على وضع اللمسات النهائية على السيناريو، إلى جانب استكمال التحضيرات الخاصة بالعمل، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر الإعلان عن باقي تفاصيل الفيلم وفي مقدمتها أسماء الفنانين المشاركين إلى جانب موعد بدء التصوير، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اكتمال التحضيرات الخاصة بالمشروع.

ويأتي الفيلم ضمن الأعمال السينمائية الجديدة التي يستعد مصطفى غريب لتقديمها خلال الفترة المقبلة، بعد مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية التي حققت له حضورًا لافتًا خلال الفترة الماضية.

الكلام على إيه آخر أعمال مصطفى غريب

يذكر أن مصطفى غريب عُرض له مؤخراً في السينمات فيلم الكلام على إيه الذي دارت أحداثه حول التحديات التي يواجهها 4 أزواج من طبقات اجتماعية متباينة في ليلتهم الأولى، وكيف يمكن للمواقف المحرجة أن تختبر قوة العلاقة العاطفية والتفاهم بين الشركاء في إطار من الكوميديا السوداء والمفارقات التي كاد بعضها أن ينهي الزواج قبل أن يبدأ.

فيلم الكلام على إيه بطولة كل من أحمد حاتم، مصطفى غريب، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، حاتم صلاح، سيد رجب، دنيا سامي، انتصار، وخالد كمال، دنيا ماهر، وضيفة الشرف رحمة أحمد والعمل من تأليف أحمد بدوي وإخراج ساندرو كنعان، وإنتاج أحمد يوسف.

اليوم السابع