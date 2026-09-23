وفاة والد الفنان عمر السعيد.. وصلاة الجنازة من مسجد الشرطة ظهر اليوم

أعلن الفنان عمر السعيد وفاة والده، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وكتب عمر السعيد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «والدي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ/ عادل السعيد عبد المطلب، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان».

موعد ومكان صلاة الجنازة

وكشف عمر السعيد أن صلاة الجنازة على والده ستقام اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر، بمسجد ضباط الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

«القصص» أحدث أعمال عمر السعيد

وكان آخر أعمال عمر السعيد فيلم «القصص»، من بطولة نيللي كريم وأمير المصري، وفاليري باشنر، وكريم قاسم، وأحمد كمال، وصبري فواز، وخالد مختار، وأحمد العزار، وشريف الدسوقي، وعمرو عابد، والفيلم من تأليف وإخراج أبو بكر شوقي.

ويُعد فيلم «القصص» إنتاجًا مشتركًا بين عدة شركات إنتاج عربية وأوروبية.

كما يحظى الفيلم بدعم من عدة صناديق ومؤسسات سينمائية دولية، من بينها صندوق البحر الأحمر، ومؤسسة الدوحة للأفلام، والمعهد السينمائي النمساوي، وصندوق فيينا السينمائي، وعدد من برامج دعم الإنتاج السينمائي الأوروبية.

اليوم السابع