فيدرا تحيي ذكرى وفاة هشام سليم الرابعة : كنت ولسه أعز صاحب ليا

أحيت الفنانة فيدرا الذكرى الرابعة لرحيل الفنان هشام سليم، الذي جمعتهما علاقة صداقة قوية امتدت لسنوات، مؤكدة أن ذكراه لا تزال حاضرة معها، وأنه كان من أقرب أصدقائها وأكثر الأشخاص الذين شعرت بالراحة والصدق في علاقتها بهم

وشاركت فيدرا مجموعة من الصور التي جمعتها بالفنان الراحل هشام سليم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستعادت من خلالها ذكريات صداقتهما، ووجهت إليه رسالة مؤثرة عبرت فيها عن افتقادها له، وعن طبيعة العلاقة التي جمعتهما.

فيدرا: هشام سليم كان بيقولي الحقيقة من غير تجميل

وكتبت فيدرا في رسالتها: “تحية لصداقة عظيمة.. النهاردة الصبح عدى أربع سنين على رحيلك يا هشام، إنت كنت ولسه أعز صاحب ليا. أقدر أعتمد عليك، كنت بتقولي الحقيقة، حقيقتك إنت، من غير تجميل ولا مجاملات. وأنا كنت كده معاك”.

وتحدثت فيدرا عن طبيعة صداقتها بالفنان الراحل، مشيرة إلى أن خلافاتهما كانت أحيانًا تصل إلى حد كبير، إلا أن ذلك لم يكن يؤثر على قوة علاقتهما أو يهدد صداقتهما، وقالت: “و طبعًا كنا بنتخانق خناقات تليق بمعارك القرون الوسطى، نطلع السيوف والخناجر، تخلص الخناقه، نحطهم على جنب، و نقعد نشرب قهوة، ولا كأن حاجة حصلت”.

فيدرا: فكرة إننا نخسر بعض ما كانتش واردة أصلًا

وأضافت الفنانة فيدرا في رسالتها عن الراحل هشام سليم: “فكرة إننا نخسر بعض ما كانتش واردة أصلًا، شكرًا يا هشام إنك كنت صاحبي وإنك كنت حقيقي، يا رب تكون مبسوط وسعيد في مكانك دلوقتي، رحمة الله عليك يا هشام، يا ابن صالح سليم، واحشنا كلنا جدًا”.

ويُعد هشام سليم من أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية، وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال التي حققت حضورًا لافتًا، قبل أن يرحل عن عالمنا في 22 سبتمبر 2022، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، حيث مكث في أيامه الأخيرة بداخل أحد المستشفيات الخاصة حتى وفاته.

اليوم السابع