أيمن منصور: راجع مصر قريب وهرجع للتمثيل

كشف الفنان أيمن منصور عن قرب عودته إلى مصر خلال الفترة المقبلة، معلنًا استعداده لاستئناف نشاطه الفني والعودة إلى التمثيل بعد فترة من الإقامة والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 5 سنوات

وقال أيمن منصور لـ”اليوم السابع”، إنه لا يزال يترقب خطواته الفنية المقبلة، مؤكدًا أنه سيعود إلى الساحة التمثيلية خلال الفترة القادمة، بعد غياب نسبي عن الأعمال الفنية.

وكان آخر ظهور للفنان أيمن منصور من خلال مسلسل «اللعبة 5»، حيث شارك كضيف شرف ضمن أحداث العمل، في تجربة تركت بصمة ضمن مشواره الفني.

ويقيم أيمن منصور حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل في مجال توزيع الأفلام العربية هناك، إلى جانب استعداده للعودة إلى مصر واستكمال مشواره في التمثيل.

ومن المنتظر أن يكشف أيمن منصور خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل خطواته الفنية الجديدة، والأعمال التي يستعد للمشاركة فيها بعد عودته إلى مصر.

اليوم السابع