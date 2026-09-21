إثيوبيا تشيد بجهود المملكة في نشر العقيدة الصحيحة

أشاد نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية إثيوبيا الشيخ جنيد حمزة يوسف، بجهود المملكة ومبادراتها في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدًا أن ما تقدمه المملكة من جهود في نشر العلم الشرعي وتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة يمتد أثره إلى مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ومن بينها جمهورية إثيوبيا.

وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا أن الدورة العلمية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية إثيوبيا استفاد منها ما يقارب (200) من الأئمة والخطباء والدعاة في بلاده، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التأهيل العلمي والشرعي ورفع كفاءة العاملين في المجال الدعوي.

وأشار إلى ما تقدمه الوزارة من دورات علمية تُعنى بنشر العقيدة الصحيحة وتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذه الجهود والمبادرات، بما يُسهم في تحقيق النفع للأئمة والخطباء والدعاة والعلماء والمسلمين في جمهورية إثيوبيا.

جريدة الرياض