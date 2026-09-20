روان العربي تتوج بكأس ناش للاسكواش فى كندا

توجت المصرية روان العربي والماليزي يوآخيم تشواه بلقبي بطولة ناش كاب 2026، التي أقيمت في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية، بعدما حقق كل منهما الفوز في المباراة النهائية.

روان العربي تحصد أول ألقابها منذ 2022

نجحت روان العربي، المصنفة الرابعة في البطولة والمصنفة السابعة عالميًا سابقًا، فى حصد لقب السيدات بعد تغلبها على الماليزية ياشميتا جاديشكومار بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11، 11-9، 11-3، 11-4.

وكانت روان العربي تبحث عن التتويج بأول ألقابها منذ عام 2022، بينما كانت جاديشكومار تتطلع لحصد أكبر لقب في مسيرتها.

وكانت اللاعبتان قد أطاحتا بمنافستين من كندا في الدور نصف النهائي، حيث تغلبت روان العربي على زينة زين، بينما تفوقت جاديشكومار على الكندية هولي نوجتون، المصنفة الأولى في بلادها.

يوآخيم تشواه يتوج بلقبه السادس

وفي منافسات الرجال، توج الماليزي يوآخيم تشواه باللقب بعد فوزه على الكندي ديفيد بايلارجون بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6، 11-3، 7-11، 11-1.

وكان بايلارجون، المصنف الأول في كندا، يسعى للتتويج بلقب ناش كاب للمرة الثانية، بعدما سبق له الفوز بالبطولة عام 2023، بينما كان تشواه يبحث عن أكبر لقب في مسيرته وعن لقبه الثاني خلال العام الحالي.

اليوم السابع