ليدى جاجا تطلق اسم روز بين على طفلتها الأولى من مايكل بولانسكى

أصبحت النجمة العالمية ليدي جاجا أمًا للمرة الأولى، بعدما استقبلت طفلتها من رجل الأعمال مايكل بولانسكي، في 9 يونيو 2026، وفقًا لوثائق حصلت عليها مجلة “People”، فيما كان موقع “TMZ” أول من نشر خبر ولادة الطفلة.

وحسب ما نقلته “People” عن مصدر مقرب من الثنائي، اختارت ليدي جاجا لطفلتها اسم “Rose Bean Polansky”، موضحًا أن اسم “Rose” مستوحى من أغنية “La Vie En Rose”، التي قدمتها جاجا في فيلم “A Star Is Born” عام 2018.

ويرتبط اسم “Rose” أيضًا بتاتو شهير لليدي جاجا على طول عمودها الفقري، وهو عبارة عن وردة واحدة على ساق طويلة، إلى جانب عبارة “la vie en rose” مكتوبة بخط متصل.

أما الاسم الأوسط “Bean”، فيُعتقد أنه جاء تكريمًا للناشط كارل بين، الذي كان مصدر إلهام لأغنية ليدي جاجا الشهيرة “Born This Way”، وفقًا للمصدر نفسه.

ولم يعلق ممثلو ليدي جاجا ومايكل بولانسكي بشكل رسمي حتى الآن على جنس الطفلة أو اسمها.

وكشفت مصادر مقربة من النجمة العالمية أنها تعيش حاليًا حالة من السعادة، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى دائمًا أن تصبح أمًا، وأن الأمومة كانت أمرًا مهمًا بالنسبة لها.

وقال مصدر مقرب من جاجا: “لطالما أرادت أن تصبح أمًا، وكان هذا أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة لها”.

وأضاف المصدر أن ليدي جاجا كانت مستعدة للحصول على فترة من الراحة بعد انتهاء جولتها الغنائية في أبريل الماضي، موضحًا أنها تستمتع حاليًا بالابتعاد عن الأضواء وقضاء وقتها مع طفلتها.

وتابع: “هي تستمتع حاليًا بالابتعاد عن أعين الجمهور وقضاء هذا الوقت الخاص مع الطفلة”، مشيرًا إلى أن مايكل بولانسكي يتعامل بشكل جيد مع الطفلة، وأنهما يخوضان تجربة الأبوة والأمومة معًا.

وكان مصدر آخر قد كشف في وقت سابق أن ليدي جاجا ومايكل بولانسكي حصلا على فترة راحة من العمل خلال الصيف من أجل قضاء الوقت مع طفلتهما.

وتعود بداية علاقة ليدي جاجا ومايكل بولانسكي إلى عام 2020، بعدما التقطت عدسات المصورين صورًا لهما وهما يتبادلان القبلات خلال حفل ليلة رأس السنة في لاس فيجاس، قبل أن يعلنا علاقتهما بشكل رسمي بعد فترة قصيرة من نهائي بطولة “Super Bowl” في ميامي.

وفي يوليو 2024، أكدت ليدي جاجا خطبتها من بولانسكي، بعدما أشارت إليه باعتباره “خطيبها” خلال حديثها مع رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال على هامش دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ويعمل بولانسكي في مجال ريادة الأعمال، وهو خريج جامعة هارفارد، كما تعاون مع ليدي جاجا فنيًا في ألبومها “Mayhem” الذي طرح عام 2025، من خلال المشاركة في إنتاج الألبوم وكتابة عدد من أغنياته.

وكانت ليدي جاجا قد تحدثت في مناسبات سابقة عن رغبتها في الإنجاب، ففي عام 2019، قالت خلال ظهورها في فيديو مع صانعة المحتوى نيكي توتوريالز، إن خطتها للعشر سنوات المقبلة تتضمن إنجاب الأطفال، إلى جانب رغبتها في تقديم المزيد من الأفلام.

اليوم السابع