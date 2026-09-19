تشابه أسماء يضع عنوان مسلسل أحمد فهمى فى رمضان 2027 أمام تغيير محتمل

استقر النجم أحمد فهمي وصناع مسلسله الجديد على اسم “ما تيجي نشوف” ليكون الاسم المؤقت للعمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027، حيث يواصل فريق المسلسل التحضيرات الخاصة بالعمل خلال الفترة الحالية، فيما يتولى المخرج حسين المنباوي مهمة إخراجه، مع تحديد شهر نوفمبر المقبل موعداً لبدء تصوير أولى المشاهد، استعداداً للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.

تشابة الاسم مع حكاية من مسلسل 55 مشكلة حب

ورغم الاستقرار على “ما تيجي نشوف” كاسم مؤقت لمسلسل أحمد فهمي الجديد، إلا أن الاسم قد لا يكون نهائياً، خاصة أنه سبق استخدامه في عمل درامي عُرض قبل 3 سنوات، وتحديداً عام 2023، بعدما حملت إحدى حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” اسم “ما تيجي نشوف” ، وهو ما يرجح اتجاه صناع العمل إلى تغييره خلال الأيام المقبلة والاستقرار على عنوان جديد قبل انطلاق التصوير.

حكاية “ما تيجي نشوف” عُرضت ضمن مسلسل “55 مشكلة حب” فى شهر أكتوبر من عام 2023، وجاءت في 10 حلقات، وشارك في بطولتها كل من هنا شيحة، ونهى عابدين، وملك قورة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، وطارق صبري، راندا عبد السلام، شايما الشريف، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

عودة أحمد فهمي الى الكوميديا

ويعود أحمد فهمى إلى أجواء الكوميديا خلال مسلسل “ما تيجى نشوف” الذى ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي خلال موسم دراما رمضان 2027، وذلك ابتعد عن الكوميديا في آخر أعماله بدراما رمضان، مسلسل سره الباتع الذي كان آخر أعماله في دراما رمضان.

وفى سياق آخر يواصل أحمد فهمي تصوير فيلمه الجديد “الفيل على الدرفيل” الذي يجمعه بالنجمة أسماء جلال فى ثنائية سينمائية جديدة ويظهران زوجان في أحداث العمل الذي يدور فى اطار كوميدي اجتماعي ومقرر عرضه فى السينمات خلال عام 2027 بعد الانتهاء من تصويره وتجيهزه للعرض.

أبطال وفريق عمل فيلم الفيل على الدرفيل

فيلم “الفيل على الدرفيل” بطولة أحمد فهمي، أسماء جلال، حاتم صلاح، ورحاب الجمل وعدد كبير من الفنانين الشباب إضافة إلى مشاركة مجموعة من النجوم كضيوف شرف من بينهم عمرو يوسف وبيومي فؤاد، والعمل إنتاج شركة سينرجي بلس تامر مرسي، وتأليف شريف الليثي، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

اليوم السابع