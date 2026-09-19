ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلى بالك من نفسك»: الأعلى بمصر والخارج

حسمت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل المثار حول إيرادات فيلمها الجديد «خلي بالك من نفسك»، مؤكدة أن الفيلم يحقق نتائج قوية على مستوى شباك التذاكر في كل من مصر ودول الخليج.

وقالت ياسمين عبد العزيز في تصريحات صحفية ، من خلال تعليقها على ما أثير بشأن الأرقام المتداولة لإيرادات الفيلم: «الحمد لله، فيلم خلي بالك من نفسك الأعلى تحقيقًا للإيرادات سواء في الخليج أو مصر».

وحول الجدل الدائر بشأن حقيقة الإيرادات والأرقام المعلنة، أوضحت ياسمين: «لما كله يقول الإيرادات الحقيقية من جهة رسمية، أكيد إحنا هنقول عن الإيراد الحقيقي الخاص بالفيلم».

ويأتي تصريح ياسمين عبد العزيز في ظل حالة من الجدل حول أرقام شباك التذاكر، لتؤكد أن الأرقام الرسمية هي الفيصل في حسم أي خلاف يتعلق بالإيرادات الحقيقية للأعمال السينمائية.

اليوم السابع