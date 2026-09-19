أحلام تحتفى بعودة أصالة إلى الشام بعد 16 عامًا : يا فرحة قلوبنا برجعتك

احتفت الفنانة الإماراتية أحلام بعودة الفنانة أصالة إلى الشام، بالتزامن مع حفلها الذي أقيم الخميس الماضي في سوريا، بعد غياب استمر 16 عامًا عن إحياء حفلاتها هناك

ونشرت أحلام صورة تجمعها بأصالة عبر حسابها على موقع “X”، ووجهت لها رسالة عبرت خلالها عن سعادتها بعودتها إلى بلدها وبين جمهورها، وكتبت: “رجعت أصالة عالشام يا فرحة الشام فيكي ويا فرحة قلوبنا برجعتك.. بعد كل هالسنين، صوتك رجع لمكانه وبين أهله وناسه. ألف مبروك يا حبيبتي، الله يديم عليك الفرح ويحفظك ويحفظك الشام وأهلها”.

وتأتي عودة أصالة إلى سوريا من خلال حفلها في دمشق، والذي يمثل عودتها للغناء في بلدها بعد سنوات من الغياب، وسط ترحيب كبير من جمهورها ومحبيها، في ليلة تحمل طابعًا خاصًا للفنانة السورية.

حفل أصالة

وتألقت النجمة أصالة نصري خلال حفلها الغنائي الذي أقيم في سوريا، بعد غياب 16 عام عن موطنها، وسط حضور جماهيري كبير، حيث امتلأت أجواء الحفل بالحماس والتفاعل، واستقبل الجمهور أصالة بحفاوة كبيرة، مرددين اسمها ومعبرين عن سعادتهم بوجودها على المسرح.

وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشوارها الفني، وسط تفاعل واسع مع كل أغنية، منها “اكتر”، “اسفة”، “سامحتك كتير”، “عالاد العونة يا محلي الدنيا”، “سؤال بسيط”، “بنت أكابر”، “شكراً”، كما حرصت على تقديم عدد من الأغاني السورية، في أجواء عكست ارتباطها ببلدها وجمهورها السوري.

وشهد الحفل حضور عدد من أفراد أسرة أصالة، حيث حضرت والدتها وابنتها شام الذهبي وحفيدتها، إلى جانب زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، الذين حرصوا على دعمها ومشاركتها هذه المناسبة وسط الأجواء الاحتفالية التي شهدها الحفل.

اليوم السابع