نيللى كريم حاضرة فى 3 أفلام مثلت مصر بالأوسكار خلال آخر 4 سنوات

تسجل النجمة نيللي كريم حضورًا متكررًا في الأفلام المصرية التي تمثل مصر في سباق جوائز الأوسكار، بعدما أصبحت ضمن أبطال ثلاثة أفلام اختارتها مصر للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي خلال السنوات الأربع الأخيرة، أحدثها فيلم “القصص” الذي تم اختياره رسميًا لتمثيل مصر في الدورة الـ99 من الجائزة، والمقرر إقامتها عام 2027.

نيللي كريم.. حضور متكرر في أفلام الأوسكار

بدأ هذا الحضور مع فيلم “فوي فوي فوي”، الذي شاركت نيللي كريم في بطولته إلى جانب محمد فراج من خلال ظهور خاص، وهو الفيلم الذي اختير لتمثيل مصر في سباق أوسكار أفضل فيلم دولي عن عام 2024، وعادت نيللي إلى المنافسة من جديد من خلال فيلم “عيد ميلاد سعيد”، الذي اختارته مصر لتمثيلها في سباق أوسكار أفضل فيلم دولي لعام 2026.

القصص يسجل المشاركة الثالثة

ومع اختيار “القصص” لتمثيل مصر في أوسكار 2027، تصبح نيللي كريم حاضرة في ثلاثة أفلام مصرية اختيرت للمنافسة على الجائزة خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتواصل ارتباط اسمها بعدد من التجارب السينمائية التي وصلت إلى مرحلة التمثيل الرسمي لمصر في واحد من أهم المحافل السينمائية العالمية.

ويأتي اختيار “القصص” لتمثيل مصر في سباق الأوسكار بعد سلسلة من المشاركات والنجاحات في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، حيث حصد الفيلم جائزة التانيت الذهبي في الدورة الـ59 من مهرجان قرطاج السينمائي، كما شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وذلك بعد مشاركته في مهرجان تالين الليالي السوداء السينمائي في إستونيا.

أبطال وفريق عمل فيلم القصص

فيلم “القصص” من تأليف وإخراج المخرج المصري أبو بكر شوقي، ويشارك في بطولته أمير المصري، ونيللي كريم، وفاليري باشنر، وأحمد كمال، وصبري فواز، وعمرو عابد، وشريف الدسوقي، وأحمد الأزعر، وخالد منصور، والفيلم من إنتاج شركة فيلم كلينك، للمنتج محمد حفظي وشاهيناز العقاد، وعُرض الفيلم فى دور السينما يوم 10 يونيو الماضي ضمن موسم صيف 2026.

وتدور أحداث فيلم “القصص”حول عازف بيانو مصري شاب يخطط للسفر إلى مدينة فيينا، بعد مراسلات بريدية مع صديقة نمساوية، وذلك في ظل الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال الفترة بين عامي 1967 و1984، وخلال رحلته، يكتشف الشاب جوانب مختلفة من الصداقة والشدائد والإصرار، في إطار درامي اجتماعي.

اليوم السابع