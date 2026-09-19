عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى العقبة بالأردن وسط حضور جماهيرى كبير

أحيا النجم الكبير عمرو دياب مساء أمس حفلًا غنائيًا ضخمًا في منطقة آيلة بمدينة العقبة الأردنية، وسط حضور جماهيري، حيث احتشد الآلاف قبل انطلاق الحفل بساعات، في انتظار لقاء عمرو دياب بجمهوره الأردني بعد غياب.

ومع صعود عمرو دياب إلى المسرح، بدأت أجواء الحفل بالهتافات والتصفيق، وافتتح فقرته بأغنية “يا أنا يا لأ”، قبل أن ينتقل إلى “خطفوني” و”الحظ” و”لولا البنات” و”راجع”، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبطت بوجدان الجمهور العربي، من بينها “بابا”، “قمرين”، “ليلي نهاري”، “نور العين” و”الألوان”، كما قدم “اللي عدى” و”جيتلك” و”شايف قمر”، لتتواصل حالة الحماس والغناء الجماعي طوال الحفل.

كما استعاد عمرو دياب عددًا من أبرز محطات مسيرته الفنية، وصولًا إلى أغنية “تملي معاك”، التي كانت من أبرز لحظات الحفل، حيث شاركه الآلاف غناء كلماتها في مشهد تفاعلي لافت.

اليوم السابع