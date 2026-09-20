المخرج ياسر سامي: 90% من المخرجين مايعرفوش يعني إيه انتقال للكاميرا

قال المخرج ياسر سامي خلال تواجده ضيفاً فى بودكاست الشغلانة مع الزميل آسر أحمد، “في مخرجين كتير جداً مش عارفين سبب اختيار الحجم للتصوير، ودي كارثة موجودة في 90% من المخرجين اللى موجودين في حياتنا، دراما وسينما، يعني إيه انتقال الكاميرا فى التصوير، يعني لما الكاميرا تروح لتصوير مثلا مايك يبقي المايك دا بينقل معلومة مهمة جدا للناس، أو لو روحت صورت مثلا تليفونك يبقي تليفونك هينقل معلومة جدا للناس، ودا مكون مهم جداً لازم المخرج يبقي عارفه، مثلا المذيع او المسئول لما يتصور لازم يكون في المنتصف”

ويتحدث المخرج ياسر سامي فى الحلقة عن الفرق بين صناعة الإعلانات والكليبات والسينما والدراما، حيث كانت له نقلة نوعية فى عالم الموسيقي بعشرات الكليبات المختلفة التى صنع فيها الكثير من النجوم وقدمهم للجمهور بشكل مختلفة لقى إعجاب الكثيرين، كما ناقش خلال الحلقة تجهيزاته الأولى قبل البدء فى أي عملية تصوير، بالإضافة إلى تقديمه لنصائح مختلفة للمقبلين على عالم الإخراج.

من هو المخرج ياسر سامي

المخرج ياسر سامي له بصمة كبيرة جداً في صناعة الكليبات المختلفة، أهمهم أول كليب للنجم محمد رمضان “مافيا مافيا”، وأول كليب للنجم محمود العسيلي ” تررم”، ومسلسل نسر الصعيد للنجم محمد رمضان، ومسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف ومسلسل الأجهر ومسلسل القرار.

الموسم الثاني من بودكاست الشغلانة

ويعود الموسم الثاني من بودكاست الشغلانة للزميل آسر أحمد، بتفاصيل وضيوف من قطاعات جديدة داخل المشاريع السينمائية والدرامية والمسرحية والموسيقية، حيث يضم الموسم الجديد ضيوفاً من التوزيع الموسيقي والتلحين والإنتاج الفني الدرامي والسينمائي والإخراج المسرحي والـstunt والكثير من القطاعات المختلفة.

اليوم السابع