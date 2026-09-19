كاظم الساهر يعود للقاهرة بحفل استثنائي في Ivoire East احتفالًا بإطلاق «Collage»

القيصر يشعل أجواء القاهرة الجديدة لأكثر من ساعتين وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع مع أشهر أغنياته وأعماله الجديدة

في أمسية غنائية استثنائية جمعت بين الطرب الأصيل والأجواء الاحتفالية، أحيا النجم العربي كاظم الساهر، الملقب بـ«القيصر»، حفلًا جماهيريًا كبيرًا في Ivoire East بالقاهرة الجديدة، التابع لشركة PRE Group، وذلك احتفالًا بإطلاق مرحلة «Collage»، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل واسع طوال فقرات الحفل.

واستمر حفل كاظم الساهر لأكثر من ساعتين، قدّم خلالها القيصر مجموعة من أبرز وأشهر أغنياته التي شكّلت محطات مهمة في مسيرته الفنية، وسط تفاعل كبير من الجمهور، إلى جانب تقديم عدد من أغنيات ألبومه الجديد، في ليلة غنائية حملت مزيجًا من الذكريات والأعمال الحديثة.

ويُقام مشروع Ivoire East التابع لشركة PRE Group على مساحة تصل إلى 104 أفدنة، ويضم مجموعة من المرافق الاجتماعية والترفيهية، إلى جانب المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة، بما يوفر تجربة سكنية وترفيهية متكاملة للعملاء.

اليوم السابع