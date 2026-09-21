خليل مرسى.. حكاية ممثل تألق فى السينما والدراما وصداقته لنور الشريف

يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان خليل مرسي الذى يعد من بين أبرز ممثلي جيله موهبة، بعدما تألق فى لعب العديد من الأدوار المميزة، فكان امتداداً لممثلين كبار فى مجال التمثيل ممن تألقوا ما بين خشبة المسرح والسينما بالإضافة إلى الدراما.

خليل مرسي فى المسرح

أثرى الفنان الراحل خليل مرسى المكتبة الفنية بأعمال مسرحية خالدة مثل: “أهلا يا بكوات”، “الزير سالم”، “مصرع چيفارا”، “سكة السلامة”، “دستور يا أسيادنا”، “لعبة الست”، و”كارمن”.

أبرز أدواره الدرامية

كما قدم خليل مرسى عددًا كبيرًا من المسلسلات التليفزيونية البارزة أبرزها: “سقوط الخلافة”، “صدق وعده”، “الإمام الشافعي”، “الطارق”، “هارون الرشيد”، “الجماعة”، “سنوات الحب والملح”، و”راجل وست ستات”، و”لن أعيش في جلباب أبي”.

بصمة خليل مرسي فى السينما

أما في السينما، فترك بصمته من خلال أفلام مثل: “أوقات فراغ”، “حبك نار”، “مافيا”، “الساحر”، “بليه ودماغه العالية”، “امرأة هزت عرش مصر”، و”الطيب والشرس والجميلة”.

اشتهر بصداقته ايضاً للفنان نور الشريف فلعبا معاً أدواراً عديدة خلال أعمال من بطولة الأخير، منها على سبيل المثال لا الحصر حضرة المتهم أبي حينما كان نور الشريف مدرس، بينما خليل مرسي لعب دور وكيل النيابة الذي يحقق فى قضية نجله.

اليوم السابع