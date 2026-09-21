ذكرى أحمد عرابى.. كيف تناولت السينما والدراما الثورة العرابية

يتزامن اليوم مع ذكرى وفاة أحد أهم الشخصيات فى تاريخ مصر، وهو أحمد عرابي قائد الثورة العرابية، والذى تم التطرق له فى السينما والدراما خلال أدوار نتطرق لها فى السطور التالية.

فيلم “ألمظ وعبده الحامولي”

البداية من فيلم فيلم “ألمظ وعبده الحامولي”، جاءت شخصية عرابي في الفيلم هامشية، ويتركز محوره الأصلي حول قصص البسطاء ومحاولات التغلب على الصراع الطبقي السائد في ذلك العصر، وأشار في لفتة سريعة إلى محاولات الفقراء للتطرق للحركات الشعبية الثورية، من ضمنها الثورة العرابية، دون الخوض فى تفاصيل عن حياة عرابي أو بداية الثورة أو نتائجها أو جهود عرابى للقيام بها وتأسيسها.

فيلم “سيد درويش”

يبدأ الفيلم الذي يجسد بطولته كرم مطاوع وهند رستم وتتمحور قصته الرئيسية حول حياة سيد درويش، بمشهد لفشل الثورة العرابية دون إشارة لشخص عرابي، والفيلم من تأليف محمد مصطفى سامي وسامي داوود، وإخراج أحمد بدرخان.

مسلسل”جمهورية زفتى”

دارت أحداث المسلسل حول أحداث مصر في هذه الحقبة التاريخية، ومحورها الرئيسي في زفتى، التي عانت كباقي محافظات مصر من الاحتلال الإنجليزي والإقطاعيين، مكتفيًا بإشارة للثورة العرابية دون إشارة بقائدها.

اليوم السابع