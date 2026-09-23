رفع شمشون ودليلة وصقر وكناريا من دور العرض بعد أسابيع من المنافسة

رفعت دور العرض السينمائي فيلمي شمشون ودليلة بطولة أحمد العوضي ومي عمر، وصقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو، من شاشات السينما، بعد فترة طويلة من المنافسة ضمن موسم صيف 2026 السينمائي، وذلك بالتزامن مع استعداد دور العرض لاستقبال مجموعة جديدة من الأفلام خلال الفترة المقبلة.

شمشون ودليلة يحقق 35 مليون جنيه قبل رفعه

وانطلق فيلم شمشون ودليلة في دور العرض يوم 8 يوليو الماضي، واستمر عرضه على مدار 10 أسابيع، محققًا إجمالي إيرادات وصل إلى 35.300.254 جنيه، قبل رفعه من السينمات، فيما يشارك في البطولة إلى جانب أحمد العوضي، ومي عمر كل من: وخالد الصاوي، وعصام السقا، ومحمد ثروت، وأحمد الرافعي، والعمل من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث “شمشون ودليلة” في إطار من الأكشن والإثارة والكوميديا، حول دليلة، فتاة تستغل ذكاءها وجمالها للإيقاع بالأثرياء وسرقتهم في الملاهي الليلية، في المقابل، يظهر شمشون، وهو لص تائب يُجبر على العودة إلى عالم الجريمة لإنقاذ شقيقته المخطوفة، ليجد نفسه أمام مهمة جديدة تجمعه بدليلة، حيث يتحد الاثنان للتخطيط وتنفيذ عملية سرقة معقدة لماسة ثمينة تقدر قيمتها 20 مليون دولار من رجل أعمال أجنبي.

صقر وكناريا يغادر دور العرض بعد أكثر 113 مليون

أما فيلم صقر وكناريا، فانطلق في دور العرض السينمائي يوم 21 يونيو الماضي، واستمر عرضه لمدة 12 أسبوعًا، ووصل إجمالي ما حققه في شباك التذاكر إلى 1113.500.000 جنيه، قبل رفعه من السينمات، والفيلم من بطولة محمد إمام وشيكو، ويضم يسرا اللوزي، ويارا السكري، وانتصار، وأحمد الأزعر، مع مشاركة ضيوف الشرف نسرين أمين، دياب ومحمود عبد المغني، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

ويشهد “صقر وكناريا” أول تعاون سينمائي بين محمد إمام وشيكو، وتدور أحداثه حول صقر، الذي يسعى إلى الابتعاد عن حياة العصابات وبدء حياة جديدة، إلا أن لقاءه بالكاتب بلال، المهتم بأسرار عالم الجاسوسية، يضعه في سلسلة من الأحداث التي تغير خططه، وتقوده إلى مواقف لم تكن في حساباته.

اليوم السابع