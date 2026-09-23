سارة بركة تخوض أولى تجاربها السينمائية المصرية بفيلم مطلوب عائليًا

تستعد الفنانة سارة بركة لخوض أولى تجاربها في السينما المصرية من خلال فيلم مطلوب عائليًا، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان كريم عبد العزيز وياسمين صبري، والمقرر طرحه فى دور العرض المصرية يوم 7 أكتوبر المقبل، على أن ينطلق فى صالات السينما الخليجية يوم 8 أكتوبر.

أبطال فيلم مطلوب عائليًا

ويضم الفيلم في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وياسمين صبري، كلًا من مصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد فهمي ونسرين أمين.

والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس، ويجمع كريم عبد العزيز وياسمين صبري للمرة الثانية سينمائيًا بعد تعاونهما في فيلم المشروع X.

أولى خطوات سارة بركة في السينما المصرية

وتُعد مشاركة سارة بركة في مطلوب عائليًا أول ظهور لها في السينما المصرية، لتواصل من خلال الفيلم خطواتها الفنية بعد حضورها في عدد من الأعمال خلال الفترة الماضية، وتخوض تجربة جديدة تجمع بين الدراما والسينما.

وظهرت سارة بركة فى مسلسل علي كلاي مع أحمد العوضي، خلال شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل درة، ويارا السكري، ومحمود البزاوي، وانتصار، وعصام السقا، ومحمد ثروت، وطارق الدسوقي، وريم سامي، وعمر رزيق، وسارة بركة، وأحمد عبدالله، وضياء عبدالخالق، وبسام رجب، والشحات مبروك، وأحمد عبدالله محمود، ورحمة محسن، وأحمد صيام، وصفوة، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

اليوم السابع