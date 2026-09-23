محمود الليثي عن تعاونه مع مو ميلانو : عايز أوصل لأوروبا عن طريق فنان عربي

كشف المطرب محمود الليثي كواليس تعاونه الغنائي الجديد مع المطرب الجزائري مو ميلانو، مؤكدا أن فكرة الديو جاءت من رغبته في الوصول إلى الجمهور الأوروبي من خلال التعاون مع فنان عربي من شمال أفريقيا.

محمود الليثي: أنا اللي كلمت مو ميلانو

وقال الليثي، في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”: “أنا اللي كلمته، كنت بعد أغنية سطلانة عايز أطلع أوروبا، بس عن طريق راجل عربي”، موضحا أنه اختار مو ميلانو باعتباره أحد الأسماء المعروفة في المنطقة.

وأشار الليثى إلى أنه تواصل مع مو ميلانو واقترح عليه تقديم أغنية مشتركة، ليبدأ بعدها الطرفان في اختيار الأغنية المناسبة للتعاون.

ما شافوهاش وراء التعاون بين الليثي ومو ميلانو

وأوضح الليثي أنه استمع إلى أغنية مو ميلانو “ما شافوهاش”، ولاحظ انتشارها الكبير، قائلًا إنه وجد الأغنية تحقق أرقامًا ضخمة عبر يوتيوب، وهو ما شجعه أكثر على التعاون معه.

وأضاف أنه تم اختيار إحدى الأغاني للعمل عليها، مع إجراء تعديلات ودمج أجزاء من العمل، والاستعانة بالموسيقار أحمد جودة في عمليات الميكساج.

ديو يجمع اللون المصري والجزائري

وأكد محمود الليثي أن الديو الجديد لن يكون شعبيًا بشكل مباشر، وإنما يحمل مزيجًا موسيقيًا يجمع بين اللون المصري والجزائري، مشيرًا إلى أنه يراهن على اختلاف التجربة وخروجها بشكل جديد.

اليوم السابع