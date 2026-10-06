السعودية: ‏التفاصيل الكاملة لإتاحة استقدام أسر الوافدين بالتزامن مع إتمام إجراءات تأشيرة العمل لرب الأسرة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة عبر وزارة الداخلية بشأن استقدام عائلات الوافدين الجدد إليها، وهذه ‏التفاصيل الكاملة لإتاحة استقدام أسر الوافدين بالتزامن مع إتمام إجراءات تأشيرة العمل لرب الأسرة من ذوي الكفاءة:

‏• استقدام أرباب الأسر لأفراد أسرهم، وهم: الزوج، الزوجة، الأبناء دون سن 25 عامًا، والبنات غير المتزوجات.

‏• الحصول على تأشيرات دخولهم إلى المملكة بالتزامن مع إتمام إجراءات تأشيرة العمل لأرباب الأسر من ذوي الكفاءة واستكمال شروط تقديم الطلب.

‏• استكمال إجراءات الإقامة بعد الدخول إلى المملكة وفق الإجراءات والضوابط النظامية المعمول بها.