رحاب الجمل تصور الفيل ع الدرفيل بمدينة الإنتاج.. شخصية جديدة ومختلفة

تواصل الفنانة رحاب الجمل تصوير مشاهدها في فيلم الفيل ع الدرفيل، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تكثف من تصوير دورها خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار المخرج أحمد عبد الوهاب في إنجاز مشاهد العمل.

شخصية جديدة ومختلفة

وتظهر رحاب الجمل خلال أحداث الفيلم في شخصية مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، حيث حرصت على تقديم شكل جديد للشخصية، سواء من ناحية الأداء أو التفاصيل الخاصة بها، لتكون واحدة من الشخصيات اللافتة ضمن أحداث الفيلم.

وتشارك رحاب الجمل بكثافة في أحداث الفيل ع الدرفيل، إذ تجمعها العديد من المشاهد والمواقف المهمة مع أبطال العمل، في إطار الأحداث التي تمزج بين الكوميديا والمواقف غير التقليدية.

أبطال وفريق عمل الفيلم

ويواصل فريق الفيلم التصوير بشكل مكثف خلال الفترة الحالية، تمهيدًا للانتهاء من أكبر عدد من المشاهد، استعدادًا للمرحلة المقبلة من العمل، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد فهمي وأسماء جلال وحاتم صلاح وبيومي فؤاد، إلى جانب رحاب الجمل.

اليوم السابع