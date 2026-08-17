ملك بدوى تطرح “تيجى تيجى” أحدث اعمالها الغنائية لموسم الصيف

طرحت الفنانه الشابة ملك بدوي احدث اعمالها الغنائية فيديو كليب “تيجي تيجي” على اليوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية للجمهور والتي ظهرت خلاله بلوك مختلف تماما، وتنافس فكرة العلاقات العاطفية الحديثة وتقلباتها.

اليوم السابععبد الفتاح عبد المنعم – علا الشافعي

طرحت الفنانه الشابة ملك بدوي احدث اعمالها الغنائية فيديو كليب “تيجي تيجي” على اليوتيوب وجميع التطبيقات الموسيقية للجمهور والتي ظهرت خلاله بلوك مختلف تماما، وتنافس فكرة العلاقات العاطفية الحديثة وتقلباتها.

“تيجي تيجي” هي أغنية جذابة تمزج ما بين موسيقي “الريغيتون” و”البوب” كما تضفي عليه “ملك” الطابع المصري المميز من خلال الالحان والاسلوب والاداء لتكون مناسبة لروح الاغاني الصيفية لهذا العام.

وقامت ملك بدوى بإخراج “تيجي تيجي” لتجمع فيه بين رؤيتها الفنية والإخراج والأزياء والأداء وطابعها الخاص حيث يظهر الفيديو كليب بطابع بصري قوي ومبهر نتيجه حبها لعالم السينما والأزياء كما إنها تسعى لتقديم موسيقى تدفع الناس للرقص، مع دمج هويتها العربية وأسلوبها في الأزياء وشخصيتها الفريدة في هذا النوع الموسيقي.

وكانت ملك بدوى مؤخراً أغنية “MAMTY” على موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اليوم السابع