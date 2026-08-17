كريم عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاده.. مسيرة حافلة بالأعمال القياسية

يحتفل الوسط الفني اليوم الاثنين، الموافق 17 أغسطس، بعيد ميلاد النجم كريم عبد العزيز، الذي وُلد في هذا اليوم من عام 1975 بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، وسط عائلة فنية عريقة.

وانطلق عبد العزيز طفلاً في السينما، حيث ظهر في أول أعماله فيلم “المشبوه” عام 1981 إلى جانب عادل إمام وسعاد حسني، بعد مشاركات سابقة في أفلام مثل “البعض يذهب للمأذون مرتين” و”قاتل ما قتلش حد”.

وبعد تخرجه من معهد السينما قسم الإخراج عام 1997، عمل مساعد مخرج قبل أن يتجه للتمثيل، وبدأ رحلة الصعود مع المخرج شريف عرفة، ثم الفنانة سميرة أحمد التي منحته فرصة بارزة في مسلسل “امرأة من زمن الحب” (1998). وجاءت انطلاقته الكبيرة في بطولة فيلم “ليه خلتني أحبك” عام 2000، محققًا إيرادات قياسية في موسم عيد الفطر.

وواصل النجم كريم عبد العزيز حصد النجاحات، بأعمال جماهيرية مثل “حرامية في كي جي تو”، و”الباشا تلميذ”، و”أبو علي”، و”خارج على القانون”، وصولًا إلى مرحلة الأفلام التي تجاوزت حاجز الـ100 مليون جنيه، إذ يُعد أول ممثل مصري يحقق هذا الرقم مع 3 أفلام هي: “الفيل الأزرق 2″ (2019)، و”كيرة والجن” (2022)، و”بيت الروبي” (2023) الذي تربع على عرش الإيرادات في تاريخ السينما المصرية حتى الآن.

اليوم السابع