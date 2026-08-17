نسمة محجوب: بصمتى لازم تكون موجودة كاملة.. وزوجى سر استمرارى بعد الجواز

كشفت المطربة نسمة محجوب عن تفاصيل أحدث أعمالها الغنائية، مؤكدة أنها تخوض خلال الفترة الحالية تجارب فنية متنوعة، سواء على مستوى الغناء أو التلحين والدوبلاج، مشيرة إلى أن حرصها على أن تكون بصمتها الفنية حاضرة في أعمالها يدفعها أحيانًا إلى المشاركة في وضع الألحان.

وقالت نسمة محجوب، في تصريحات خاصة لبرنامج «من إمبارح للنهارده»، الذي تقدمه همسة إمام عبر إذاعة «ميجا إف إم»: «بدأت الشغل على أغنية “مختلفة” من شهرين، وكانت من أسرع الأغاني التي انتهيت منها، وهي من ألحاني وكلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع مونتي. كنت مبسوطة جدًا بالتركيبة دي وبالنتيجة، وكانت مختلفة بالنسبة لي سواء ككليب أو كأغنية».

وأوضحت نسمة أنها لا تعتبر نفسها ملحنة، لكنها تلجأ إلى المشاركة في وضع اللحن عندما لا تجد اللحن الذي يرضيها، قائلة: «أنا مش ملحنة، لكن لما مش بلاقي اللحن اللي يدخل دماغي، بحاول أشترك في اللحن كمان مع الغناء، لأني بحس إن بصمتي لازم تكون موجودة كاملة».

وأعلنت نسمة محجوب عن طرح أغنية جديدة بعنوان «رايحة له» يوم 25 أغسطس الجاري، موضحة أن العمل يمثل تجربة مختلفة بالنسبة لها، وقالت: «هتنزل لي أغنية يوم 25 أغسطس، موزعها إيطالي وكاتب كلماتها أردني، وأنا مبسوطة جدًا بالتجربة».

وعن الزواج وعلاقته بمشوارها الفني، أكدت نسمة محجوب أنها لم تنظر إلى الزواج باعتباره عائقًا أمام تحقيق أحلامها، قائلة: «عمري ما فكرت في الجواز كشيء مجرد، وشايفة إنه ما يتعارضش مع الأحلام والكاريير، وأكيد بيبطّأ شوية من الوصول للهدف، لأن الأولوية بتكون للبيت، لكن شريكي لما يكون متفهم ومؤمن بالهدف، هيساعد ويقدر حلمي».

وأشادت نسمة بدور زوجها شادي في دعمها ومساندتها، مؤكدة أن مساعدته كانت أساسية في استمرار مشوارها الفني بعد الزواج، وأضافت: «ما كنتش هعرف أحقق أي حاجة بعد الجواز غير بمساعدة زوجي شادي».

وتحدثت نسمة كذلك عن تجربتها في مجال الدوبلاج، مؤكدة أنها تستمتع كثيرًا باستخدام صوتها في تقديم الشخصيات، وقالت: «الدوبلاج بيخليني أستمتع جدًا بصوتي، ولما عملت دور الملكة الشريرة في “سنو وايت” استمتعت جدًا، وكانت تجربة رهيبة».

وأشارت إلى أن الغناء باللغة العربية الفصحى من أكثر التجارب التي تستمتع بها في أعمال الدوبلاج، قائلة: «بعشق الغناء باللغة العربية الفصحى، خصوصًا في الدوبلاج».

كما كشفت نسمة عن تفاصيل بداية تعاونها مع الموسيقار هشام نزيه، مؤكدة أنها هي التي بادرت بالتواصل معه وإرسال أعمالها إليه، وقالت: «مش هقدر أنسى بداية معرفتي بهشام نزيه، لأني أنا اللي سعيت لرقمه عشان أكلمه، وفعلاً بعت له شغلي، وهو ما كانش يعرفني، وبهرني رد فعله».

وأضافت: «بدأت معاه أول شغل في “أفراح القبة”، وبحب الشغل جدًا معاه، وأتمنى أشتغل معاه أكتر».

اليوم السابع