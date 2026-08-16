ما بين أنجلينا جولى وجينيفر أنيستون.. رد فعل الثنائى بعد عودة براد بيت للكحول

يبدو أن قصة براد بيت مع الكحول لم تنتهِ تماما، بعدما كشف النجم الأمريكي مؤخرا أنه عاد إلى تناول المشروبات الكحولية بعد نحو 7 سنوات من التوقف عنها، مؤكدا أنه يتعامل معها حاليا بصورة أكثر اعتدالا وتحكما، وفي مقابلة حديثة مع مجلة “إسكواير”، تحدث بيت بصراحة عن قراره، موضحا أنه كان ملتزما بالامتناع عن الكحول لسنوات قبل أن يعود إليه مرة أخرى، بعدما أدرك أنه أصبح أكثر ثقة في قدرته على التحكم في الأمر.

وجاء اعتراف بيت ليعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر الفترات حساسية في حياته الشخصية، خاصة أن معاناته مع الكحول ارتبطت لسنوات بأزماته العائلية وانفصاله عن أنجلينا جولى.

أنجلينا جولي.. “لم أتفاجأ”

وبحسب تقارير نقلت عن مصدر مقرب من أنجلينا جولي، فإن النجمة لم تكن متفاجئة من إعلان بيت عودته إلى تناول الكحول، ووفقا للمصدر، فإن جولي كانت ترى أن توقف بيت عن الشرب لا يعني بالضرورة أن جميع مشكلاته الشخصية قد انتهت، خاصة بعد السنوات الصعبة التي مرت بها علاقتهما والخلافات القانونية والعائلية التي أعقبت انفصالهما، وكان بيت قد بدأ رحلة التعافي بعد انفصاله عن جولي، وتحدث في مناسبات سابقة عن حضوره اجتماعات للتعافي ضمن برنامج من 12 خطوة، كما كشف عام 2019 أنه كان ملتزما بالامتناع عن الكحول.

سنوات من الأزمات بين براد وأنجلينا

ويأتي اعتراف بيت في وقت لا تزال فيه آثار علاقته السابقة بأنجلينا جولي حاضرة بقوة في حياته، خاصة مع استمرار تداعيات السنوات الطويلة من الخلافات بينهما.

وكان انفصال الثنائي عام 2016 قد فتح واحدة من أكثر المعارك القانونية والعائلية متابعة في هوليوود، بينما ظل الكحول جزءا من الحديث عن الفترة التي سبقت انفصالهما.

رغم أن بيت نفى اتهامات وجهت إليه في ذلك الوقت ولم يتم توجيه اتهامات جنائية إليه، فإن العلاقة بين النجمين ظلت لسنوات مرتبطة بالكثير من الجدل، خاصة فيما يتعلق بعلاقتهما بأطفالهما.

جينيفر أنيستون.. موقف مختلف تماما

وفي المقابل، يبدو أن رد فعل جينيفر أنيستون على عودة بيت للشرب جاء أكثر هدوءا، إذ أفادت تقارير بأنها لا ترى أن من حقها الحكم على اختياراته الشخصية.

وبحسب مصدر نقل عنه روب شاتر، فإن أنيستون “ستظل دائما تشجع براد”، وترى أنه إذا أراد الجلوس مع أصدقائه وتناول كأس من النبيذ والاستمتاع بوقته، فمن حقه أن يفعل ذلك.

وأضاف المصدر أن أنيستون لا تحمل تجاه بيت أي مشاعر سلبية في الوقت الحالي، وأنها تتمنى له ببساطة أن يكون سعيدا.

من الزواج والطلاق إلى علاقة أكثر هدوءا

وكانت أنيستون وبيت قد تزوجا عام 2000 قبل أن ينفصلا عام 2005، في واحدة من أشهر قصص الحب والانفصال في هوليوود.

وبعد مرور أكثر من عقدين على نهاية زواجهما، يبدو أن العلاقة بينهما أصبحت أكثر هدوءا، بعيدا عن التوتر والجدل الذي أحاط بانفصالهما في ذلك الوقت.

وبحسب المصدر، فإن أنيستون لا ترى مشكلة في أن يتناول بيت مشروبا مع أصدقائه، بل إنها “ستكون سعيدة بتناول مشروب معه”، في إشارة إلى أن الماضي بينهما لم يعد يحمل الدراما نفسها.

بين الماضي والحاضر

اللافت أن موقف أنيستون يأتي في وقت أصبحت فيه حياة بيت مختلفة تماما عن السنوات التي أعقبت انفصالهما، بينما لا تزال علاقته بجولي تحمل الكثير من التعقيدات العائلية.

وبينما يبدو أن جولي تنظر إلى عودة بيت للكحول من زاوية مختلفة بسبب التاريخ الذي جمعهما والأزمات التي مرت بها عائلتهما، اختارت أنيستون الابتعاد عن إصدار الأحكام، وترك بيت يتحمل مسؤولية قراراته بنفسه.

وفي النهاية، يبقى قرار بيت بالعودة إلى تناول الكحول شأنا شخصيا، لكن اعترافه أعاد فتح صفحات قديمة من حياته، من زواجه الأول من أنيستون، إلى سنواته مع جولي، وصولا إلى المرحلة الجديدة التي يحاول أن يعيشها بعيدا عن الأحكام والضغوط.

اليوم السابع