بريتنى سبيرز تفاجئ جمهورها بعد إعلان اعتزالها.. مشروعان جديدان فى الطريق

فاجأت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز جمهورها بتحديث جديد بشأن مستقبلها الفني، بعدما كشفت عن وجود مشروعين تعمل عليهما حاليا، مع توقع طرحهما في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد فترة قصيرة من إعلانها اعتزالها صناعة الموسيقى.

وجاء الإعلان الجديد بمثابة مفاجأة للجمهور، خاصة أن محبي النجمة كانوا قد بدأوا في تقبل فكرة ابتعادها نهائيا عن الموسيقى بعد سنوات طويلة من الانتظار، قبل أن تعود لتفتح الباب أمام أعمال جديدة، حسبما نشر موقع .geo.tv

جمهور بريتني بين الصدمة والفرحة

وأثارت تصريحات سبيرز حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير من جمهورها عن سعادتهم باحتمال عودتها إلى تقديم أعمال موسيقية جديدة، بينما تعامل آخرون مع الأمر بحالة من الحيرة بسبب التناقض بين إعلان الاعتزال والكشف عن المشاريع الجديدة.

وكتب أحد المتابعين أن موسيقى بريتني الجديدة بعد نحو 10 سنوات ستكون عودة ضخمة، بينما قال آخر لها مازحا: “بريتني، أحبك وأحترم قرارك، لكن من فضلك اختاري قرارا واحدا”، ورأى متابع آخر أن من حق النجمة تغيير رأيها، لكنه أشار إلى أن الإعلان عن مشروعين جديدين جاء بعد فترة قصيرة جدا من خطاب اعتزالها.

هل تعود بريتني إلى الموسيقى؟

ورغم أن بريتني سبيرز أكدت وجود مشروعين قيد العمل، فإنها لم تكشف حتى الآن عن طبيعتهما، ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات بين جمهورها، ورجح بعض المتابعين أن يكون أحد المشاريع مرتبطا بموسيقى جديدة، بينما ذهب آخرون إلى احتمالية أن تكون المشاريع الجديدة متعلقة بالعطور أو المنتجات الخاصة بها، وليس بالضرورة ألبوما أو أغاني جديدة.

تكهنات بتعاون مع تايت مكراى

ومن بين أكثر النظريات التي انتشرت بين جمهور بريتني، احتمال وجود تعاون فني مع النجمة تايت مكراي، بعدما ربط بعض المتابعين بين عدد من الإشارات التي ظهرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه النظرية لم يتم تأكيدها من بريتني سبيرز أو تايت مكراي، لتظل حتى الآن مجرد تكهنات من الجمهور.

الجمهور ينتظر التوضيح

وبينما لم تكشف بريتني حتى الآن عن تفاصيل المشروعين أو موعد طرحهما بشكل رسمي، يبدو أن إعلانها الأخير أعاد إشعال آمال جمهورها في عودة فنية طال انتظارها، وبعد سنوات من الغياب والتكهنات حول مستقبلها الموسيقي، أصبح السؤال الأبرز الآن: هل تستعد بريتني سبيرز فعلا للعودة إلى الموسيقى، أم أن المشروعين الجديدين يحملان مفاجأة مختلفة تماما؟

اليوم السابع