لطيفة تختتم «شبهى بالمللى» بـ 4 أغنيات جديدة بتوقيع كبار صناع الموسيقى

طرحت النجمة لطيفة الدفعة الأخيرة من أغنيات ألبومها الجديد «شبهي بالمللي»، لتُسدل الستار على الألبوم الذي قدمت من خلاله حالة موسيقية متنوعة، واعتمدت فيه على التعاون مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال واتجاهات موسيقية مختلفة.

وضمت الدفعة الأخيرة 4 أغنيات جديدة، جاءت كل منها بلون موسيقي مختلف، لتؤكد لطيفة من خلالها على رغبتها الدائمة في التجديد وعدم تكرار نفسها.

وجاءت الأغنية الأولى بعنوان «النص الحلو»، من كلمات حسام سعيد، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، بينما تحمل الأغنية الثانية اسم «دقة نقص»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل.

كما طرحت لطيفة أغنية «حلي حلي»، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان تامر علي، وتوزيع طارق مدكور، إلى جانب أغنية «حالة»، من كلمات محمود عليم، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع أحمد عادل.

وتأتي هذه الأغنيات لتكمل ألبوم «شبهي بالمللي» الذي قدمته لطيفة على مراحل، في تجربة اعتمدت خلالها على تنوع الألوان والأفكار الموسيقية، مع الاستعانة بأسماء بارزة من صناع الأغنية المصرية والعربية.

وفور طرح الدفعة الأخيرة، احتفى جمهور لطيفة بالأغنيات الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات بالتنوع الذي ظهر في الألبوم وباختياراتها الفنية، بالتزامن مع حالة النجاح التي رافقت رحلة طرح «شبهي بالمللي» منذ إطلاق أولى أغنياته.

ويأتي ختام الألبوم في توقيت تشهد فيه لطيفة حالة من النشاط والنجاح على أكثر من مستوى، بعدما تصدرت أغنيات «شبهي بالمللي» قوائم الاستماع والتريند على عدد من المنصات، وحققت حضورًا لافتًا في عدد من الأسواق العربية، لتواصل الفنانة التونسية تأكيد حضورها كواحدة من أبرز الأصوات العربية القادرة على مواكبة التطور الموسيقي مع الحفاظ على هويتها الخاصة.

كما يأتي نجاح الألبوم بالتزامن مع انضمام لطيفة إلى عضوية Recording Academy، الجهة المنظمة لجوائز Grammy العالمية، في خطوة تعكس حضورها الفني على المستوى الدولي، إلى جانب دخولها قائمة Billboard لأفضل 100 فنان، في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الفنية الممتدة.

وبطرح «النص الحلو» و«دقة نقص» و«حلي حلي» و«حالة»، تكون لطيفة قد أكملت رحلة «شبهي بالمللي»، لتبدأ مرحلة جديدة من التحدي والبحث عن أفكار موسيقية مختلفة، بعدما نجحت في تحويل الألبوم إلى حالة فنية متجددة حظيت باهتمام الجمهور وصناع الموسيقى.

اليوم السابع