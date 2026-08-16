كنده علوش تتألق فى أحدث ظهور لها بعد خسارتها 14 كيلو من وزنها

تألقت النجمة كندة علوش، في أحدث ظهور لها شاركته مع متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، والذي خطفت فيه الأنظار بعد فقدانها لوزنها بشكل كبير لتظهر في كامل اناقتها وتألقها بعد فقدانها للوزن بشكل كبير، حيث ارتدت فستان باللون الأبيض.

وسبق وتحدثت النجمة السورية كندة علوش، عن تغيراتها في نمط حياتها واصرارها على فقدان الوزن بشكل كبير، تماشياً مع نظامها الصحي الجديد بعد ازمتها الصحية التي تعرضت لها.

كندة علوش لـ بيت مراد: الأمير الصغير أول كتاب يجب أن يقرأه الطفل

تحدثت الفنانة كندة علوش عن علاقتها بالقراءة، مؤكدة أن وتيرتها تراجعت مقارنة بالسنوات الماضية، لكنها لا تزال تؤمن بأهميتها في بناء شخصية الإنسان، مشيرة إلى أن والدها كان صاحب الفضل الأول في غرس حب الكتب بداخلها منذ طفولتها.

وخلال استضافتها في برنامج “بيت مراد”، الذي يقدمه الكاتب أحمد مراد عبر قناة ON، أوضحت كندة أن أول كتاب أهداه إليها والدها كان رواية “الأمير الصغير”، معتبرة أنه من أهم الكتب التي ينبغي أن يقرأها الطفل في بداية وعيه، لما يحمله من قيم إنسانية ورسائل تربوية عميقة.

“الأمير الصغير”.. كتاب يتجاوز عمر القارئ

وأشارت كندة علوش إلى أن الكتاب يُعد من أكثر المؤلفات انتشارًا حول العالم، موضحة أنه تُرجم إلى أكثر من 300 لغة، ويصنف ضمن أكثر الكتب طباعة على مستوى العالم، لما يتميز به من أسلوب بسيط يجمع بين الحكاية والفلسفة، ويخاطب الأطفال والكبار في الوقت نفسه.

وأضافت أن الكتاب يحظى بتقدير واسع عالميًا، حتى إن كثيرًا من التربويين ينصحون بأن يكون أول كتاب يقرأه الطفل مع بداية إدراكه، لما يتضمنه من معانٍ تساعد على تنمية الوعي والقيم الإنسانية.

اليوم السابع