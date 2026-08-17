حكيم وبابلو مفاجأة الموسم السابع من مزيكا صالونات والحلقة الأولى الثلاثاء

يعود برنامج مزيكا صالونات، في موسمه السابع يوم الثلاثاء المقبل، بالكثير من المفاجأت والمشاركات الموسيقية التي طالما طالب بها جمهور البرنامج على مدار السنوات الست الماضية، حيث يشهد الموسم الجديد مشاركة عدد كبير من المطربين والموسيقيين لأول مرة في البرنامج، ومن أبرز هؤلاء مشاركة النجم حكيم الذي يشارك في الموسم مع مطربين من نوع موسيقي آخر ومختلف ليعملا سوياً على أغنية جديدة ومختلفة تجمعهما، بالاضافة إلى مشاركة الرابر مروان بابلو.

أبرز ضيوف الموسم السابع من مزيكا صالونات

ومن أبرز الضيوف الذين سيشاركون في الموسم السابع من البرنامج الذي سيعرض اسبوعياً ابتدأ من الثلاثاء المقبل، كل من مروان بابلو، الناظر، أحمد سانتا، سنور، ومن عالم المهرجانات فيه إسلام كابونجا، حمو المرشدي، ويزا منتصر، ومن عالم البوب عمرو مصطفى، حكيم، هشام عباس، وفنانين كتير من العالم العربي.

ويستمر شادي ألفونس، في تقديم الضيوف وإدارة الحلقات كما الموسم السادس، ولم يضيف الموسم الكثير من التعديلات الخاصة باعمال الديكور، حيث يستمر على نفس هويته التي اشتهر بها بالألوان المعتادة والاستوديو الذي سيضم الضيوف.

الموسم السادس من مزيكا صالونات

ويضاف على الموسم السابع من مزيكا صالونات، بعض التطورات في المحتوي والمنافسات بين الضيوف، بعد نجاح الموسم السادس الذي عرض في ديسمبر الماضي، وحقق عدد مشاهدات بالملايين، وجمع الكثير من النجوم غير المتوقعين سوياً، منهم النجم عمرو مصطفي مع مطرب المهرجانات زياد ظاظا، اللذان طرحا أغنية “بعتني ليه” التي انتشرت بشكل كبير جداً آنذاك.

اليوم السابع