يسرا تعيش انتعاشة فنية خلال 2026.. «الست لما» و«قلب شمس» يعززان حضورها

تعيش النجمة يسرا حالة من النشاط الفني اللافت خلال عام 2026، إذ تجمع بين السينما والدراما في موسم يحمل العديد من المحطات المهمة في مسيرتها، بداية من انتظار طرح فيلمها الجديد «الست لما»، وصولًا إلى عودتها للدراما من خلال مسلسل «قلب شمس».

وتنتظر يسرا طرح فيلم «الست لما» في دور العرض السينمائية يوم 19 أغسطس، حيث تجسد خلال أحداثه شخصية الإعلامية دينا الكردي، في تجربة سينمائية تقدم من خلالها شخصية مختلفة، إلى جانب تناول عدد من القضايا التي تمس حياة المرأة والمجتمع.

ولم يقتصر حضور يسرا في الفترة الأخيرة على العمل الفني فقط، إذ تطلق ضمن أحداث الفيلم حملة إلكترونية تحمل اسم «فيتو»، تهدف إلى دعم السيدات ومساندتهن في مواجهة عدد من المشكلات والقضايا التي يتعرضن لها، لتضيف التجربة بعدًا اجتماعيًا إلى جانب الجانب الدرامي.

يسرا تعود إلى الدراما من بوابة «قلب شمس»

وعلى الجانب الدرامي، تعود يسرا إلى الشاشة من خلال مسلسل «قلب شمس»، الذي تتولى تأليفه وإخراجه المخرج محمد سامي، في تعاون جديد يجمع بينهما ضمن عمل يحمل طابعًا دراميًا مختلفًا.

ويشارك في بطولة مسلسل «قلب شمس» إلى جانب يسرا ومحمد سامي، كل من إنجي المقدم، درة، منة فضالي، سوسن بدر، أشرف زكي، بسنت شوقي، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين.

وبين السينما والدراما، تواصل يسرا حضورها بقوة على الساحة الفنية، لتؤكد قدرتها على التنوع واختيار الأعمال التي تضيف إلى رصيدها، خاصة مع اجتماع عمل سينمائي منتظر وتجربة درامية جديدة في موسم واحد، وهو ما يجعل 2026 عامًا حافلًا بالخطوات الفنية البارزة في مسيرتها.

اليوم السابع