ريهام عبد الحكيم : افتخر بمهرجان القلعة وجمهوره

في لقاء خاص مع تليفزيون “اليوم السابع”، علي هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القلعة في دورته ال ٣٤ أعربت النجمة ريهام عبد الحكيم عن اعتزازها الدائم بمهرجان القلعة وجمهوره، مؤكدة أنها تنتظر المشاركة فيه كل عام.

وقالت ريهام عبد الحكيم إنها عاصرت نجاحات هذا المهرجان منذ بداياته الأولى، مشيرة إلى أن مشاركتها اليوم في حفل الافتتاح تمثل شرفاً كبيراً لها، خاصة أنها تقف أمام قامات كبيرة من الموسيقيين والمبدعين الذين تم تكريمهم في يوم الافتتاح، وفي مقدمتهم المايسترو نادر عباسي، الذي أكدت أنه صاحب فضل كبير عليها.

كما وجهت الشكر إلى رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور رضا الوكيل، على دعمه وتنظيمه لهذه التظاهرة الفنية المهمة.

ويمتد المهرجان على مدار 10 أيام متصلة، تُقام عروضه يوميًا في الثامنة مساءً، وتشمل مشاركات فنية متنوعة لكل من: سمر طارق وفرقتها، وعزيز مرقة وفرقته، ونسمة محجوب وفرقتها، وفريق وسط البلد، وكورال ذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب، وفرقة يانوبا، والشيخ ياسين التهامي، وشريف منير، وهشام عباس، وسعد العود، وثنائي فؤاد ومنيب.

تضم عروض المهرجان أيضاً حفل الصوفية والحداثة للشيخ محمود التهامي والموسيقار فتحي سلامة، وطارق العربي طرقان وأبناؤه مع أوركسترا سينكوب، وأوركسترا القاهرة السيمفوني، وفرقة أيامنا الحلوة، وكورال أون، وفرقة بوليوود من الهند، والنجم علي الحجار، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، والنجم مدحت صالح مع الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته.

اليوم السابع