هيفاء وهبى بحفل استثنائى فى استكهولم.

أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفلاً استثنائياً في العاصمة السويدية استكهولم، أمام آلاف الجماهير التي توافدت للاستمتاع بأغانيها، فيما شهد الحفل إقبالاً جماهيرياً، وقدمت فيها هيفاء فاصلا غنائيا من اشهر أغانيها التى تجاوب معها الجماهير ورددوا معها وعن هذا الحفل قالت هيفاء عبر صفحتها، ” ستوكهولم، الحب الذي شعرت به من تلك المسرح اليوم كان غير واقعي. العديد من القلوب، الكثير من الطاقة… شعرت بكل واحد منكم. يا لها من حفلة موسيقية …. لا تُنسى”.

تستكمل هيفاء وهبي جولتها خلال شهر أغسطس، حيث تحيي حفلًا في المملكة العربية السعودية يوم 20 أغسطس، قبل أن تعود إلى لبنان لإحياء حفل جديد يوم 22 أغسطس.

وخلال شهر سبتمبر، تلتقي هيفاء جمهورها في تونس، ثم تعود إلى مصر لإحياء حفل جديد يوم 18 سبتمبر، فيما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية إحدى محطات الجولة خلال شهر أكتوبر 2026.

اليوم السابع