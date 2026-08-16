تقليد عمره قرون.. كوريا الجنوبية تستعد لتوديع لحوم الكلاب

تستعد كوريا الجنوبية لتوديع تقليد عمره قرون، مع اقتراب موعد الحظر الشامل لتجارة لحوم الكلاب في فبراير 2027.

فبينما كانت أيام “بوك نال” الصيفية الحارة تشهد ازدحاما في مطاعم لحوم الكلاب التي يرتادها من يعتقدون أن حساء “بوسينتانج” يمنحهم القدرة على تحمل الحر، يأتي صيف 2026 ليحمل طابعا مختلفا، إذ سيكون الأخير قبل إسدال الستار نهائيا على هذه الممارسة.

ففي سوق موران بمدينة سونجنام، الذي كان يوما قلب تجارة لحوم الكلاب النابض، تحولت الأزقة المزدحمة إلى فضاءات تكاد تخلو إلا من كبار السن الذين يبحثون عن وجعة ذاكرة، بينما تحولت معظم المطاعم إلى تقديم بدائل كيخنة لحم الماعز الأسود.

هذا التحول الدراماتيكي لم يأت فجأة، بل كان نتاج تراجع تدريجي في الاستهلاك، مدفوعا بتغير الرأي العام وارتفاع الوعي بحقوق الحيوان، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن أكثر من 90% من الكوريين لا ينوون تناول لحوم الكلاب مستقبلا.

ورغم أن القانون الذي أقره البرلمان في يناير 2024 منح مهلة ثلاث سنوات، فإن تأثيره طال أكثر من 5600 منشأة تجارية، ومعظم مزارع الكلاب أغلقت أبوابها قبل الموعد النهائي. وتكتسب هذه الخطوة زخما إضافيا من دعم الرئيس المعزول يون سوك يول وزوجته كيم كون هي، المعروفة بمناصرتها لحقوق الحيوان.

لكن بين التأييد للحظر الذي يعزز صورة كوريا الجنوبية عالميا، والحنين لتقليد يوشك على الانقراض، تبقى مشاعر متباينة.

المصدر: رويترز