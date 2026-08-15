شريف منير وهشام عباس.. سهرة نوستالجيا على مسرح محكى القلعة 19 أغسطس

تتجه أنظار جمهور الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، مساء الأربعاء 19 أغسطس، إلى مسرح المحكى، حيث يلتقي محبو الفنون الجادة مع تجربتين فنيتين تجمعهما حالة من التنوع والارتباط بذاكرة الجمهور، بقيادة الفنان شريف منير مع فرقته «نوستالجيا»، يليه النجم هشام عباس.

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والأستاذ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وتنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ويديرها المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

وفي الثامنة مساءً، يظهر الفنان شريف منير كعازف درامز مع فرقته «نوستالجيا»، في أول مشاركة له أمام جمهور مهرجان القلعة، ويقدم باقة من أشهر المؤلفات العربية والغربية برؤية موسيقية معاصرة تحافظ على هويتها الأصلية.

ويتضمن برنامج شريف منير عددًا من الأعمال التي ارتبطت بذاكرة الجمهور، من بينها موسيقى تصويرية لأفلام السينما المصرية، مثل «عريس من جهة أمنية»، و«سهر الليالي»، و«التوبة»، و«بحلم معاك»، و«يا سلام على حبي وحبك»، و«المليونيرات»، و«إيرملادوس»، و«حبيتك بالصيف»، و«أنا آسف»، و«سوات» و«سواي».

وفي العاشرة مساءً، يصعد النجم هشام عباس إلى مسرح المحكى ليقدم نخبة من أشهر أغانيه وتترات المسلسلات التي قدمها على مدار مشواره الفني، وحققت حضورًا جماهيريًا واسعًا، من بينها «حلال عليك»، و«ناري نارين»، و«حالة»، و«حبيتها»، و«تعالى»، و«يا سهرانين الليل»، و«يتربى في عزو».

وتتواصل فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء حتى 24 أغسطس، وتقدم لجمهور المحكى برنامجًا فنيًا متنوعًا يضم نخبة من نجوم الغناء والموسيقى، في إطار رسالة المهرجان الهادفة إلى إتاحة الفنون الجادة لمختلف شرائح الجمهور، بسعر رمزي للتذكرة يبلغ 100 جنيه.

اليوم السابع