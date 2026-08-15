سلطان الديب.. ثنائية أحمد العوضى ومحمود حمدان تتجدد بعد ثلاثة مسلسلات

يستعد الفنان أحمد العوضى لخوض غمار المنافسة الدرامية فى العام المقبل 2027، وذلك عبر مسلسل “سلطان الديب”، عقب ثلاثة أعوام من تقديم البطولة المطلقة فى دراما رمضان نجح فيها فى يحتل صدارة المشاهدات.

التعاون الرابع مع محمود حمدان

ويعد سلطان الديب بمثابة التعاون الرابع مع المؤلف محمود حمدان، الذى سبق لهما أن عملا معاً فى مسلسلات حق عرب، فهد البطل، على كلاي، ليفضلا تكرار التجربة من جديد فى العام المقبل، والذى يعملا عليها حالياً من خلال مشروع وفكرة مختلفة.

شمشون ودليلة .. آخر أعمال أحمد العوضى

على جانب آخر سبق وأعرب الفنان أحمد العوضى عن سعادته بردود الفعل الكبيرة على فيلم شمشون ودليلة، مؤكداً أن الفيلم تجربة مختلفة عما قدمه فى الفترة السابقة من أعمال، قائلاً خلال تصريحات خاصة لموقع اليوم السابع: “السينما مختلفة وجمهورها مختلف، لذلك حاولنا في الفيلم أن نقدم تجربة جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن أفعل ذلك فى الدراما”.

وأضاف: “فى مسلسلى المقبل سأقدم بالتأكيد موضوعا مختلفا عما قدمته من قبل فى أعمال مثل فهد البطل أو علي كلاي وقبلهما حق عرب، ولكن فى نفس الوقت لن نبعد عن الأدوار الشعبية، ففي الدراما الشعبية مثلما تقدم الميكانيكي وارد تقديم شخصية رجل أعمال، وبالتالى كل دور مختلف عما كان قبله”.

اليوم السابع