متى يجوز قتل الحشرات والحيوانات؟

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول الحشرات والحيوانات التي يجوز قتلها، موضحًا أن الأصل في التعامل معها يرتبط بمدى الضرر الذي تسببه للإنسان.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن الحشرات أو الحيوانات إذا صالت على الإنسان، أي هاجمته وأصبحت تسبب له أذى، فإنه يجوز التخلص منها حتى بالقتل.

وأضاف أن من أمثلة ذلك الحشرات القارصة والمؤذية مثل الناموس وغيره، والتي تلحق الضرر بالإنسان، مشيرًا إلى أن إزالتها في هذه الحالة تكون جائزة لأنها تدخل في باب دفع الأذى.

وأشار إلى أن الحكم يختلف في حالة الحشرات غير المؤذية، مثل الفراشات، حيث لا يجوز قتلها طالما أنها لا تضر الإنسان ولا تهاجمه، مؤكدًا أن الأصل هو تركها دون إيذاء.

وأكد أن القاعدة العامة في هذا الباب تقوم على أن كل ما كان مؤذيًا ويهاجم الإنسان ولا يمكن دفع ضرره إلا بالقتل، فيجوز قتله، أما ما كان غير مؤذٍ ولا يشكل خطرًا، فيُترك دون تدخل.

صدى البلد