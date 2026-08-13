توفيق عبد الحميد يطمئن جمهوره: أنا بخير وربنا ينتقم من اللى عمل القلق ده

نفى الفنان توفيق عبد الحميد، ما تداوله البعض من أخبار خلال الساعات الماضية بشأن حالته الصحية، وذلك بعدما طمأن جمهوره، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، قائلا: “الحمد لله أنا بخير وربنا ينتقم من اللي عمل كل القلق ده على الصبح”، ليتفاعل معه جمهوره بالتعليقات للطمأنة على صحته.

وفي يونيو الماضي، قرر الفنان توفيق عبد الحميد، اعتزال التمثيل بشكل نهائي، نافيًا وجود أي نية لديه للعودة إلى الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم تلقيه العديد من العروض والمطالبات بالمشاركة في أعمال فنية جديدة وذلك بسبب مشاكل صحية يعاني منها.

وكشف توفيق عبد الحميد عن موقفه الحالي من العودة للفن من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” قائلاً: “اعتزلت ولا أنوي التراجع، ومستورة الحمد لله، في مشاكل صحية اذا اتعافيت منها أحب أختم حياتي الفنية على المسرح القومى”.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التى يعلن فيها توفيق عبد الحميد اعتزاله، فقد سبق أن أعلن اعتزاله أثناء تصوير مسلسل يوتيرن مع ريهام حجاج، وقال حينها عبر “فيس بوك”: “أيام وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيًا”، لكن عبد الحميد عاد عن قراره من جديد معلنا عن مشاركته فى عرض مسرحى من إخراج المخرج ناصر عبد المنعم، بعد أن جمعهما العرض المسرحى “رجل القلعة”، وبعد انتهاء العرض عاد مرة أخرى أكد على اعتزاله بسبب ظروفه الصحية، قبل التأكيد الأخير على قراره مرة أخرى.

اليوم السابع