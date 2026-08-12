كريم فهمي في صيف 2026.. ضيف شرف الست لما وخلي بالك من نفسك

يخوض كريم فهمي موسم صيف 2026 بحضور سينمائي مميز إذ يشارك كضيف شرف في فيلمين جديدين، هما الست لما بطولة النجمة يسرا، وخلي بالك من نفسك بطولة النجمين أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، ليجمع بين تجربتين مختلفتين يظهر خلالهما بشخصيتين متباينتين.

كريم فهمي بشخصيته الحقيقية في الست لما

يشارك كريم فهمي ضمن قائمة ضيوف الشرف في فيلم “الست لما” المقرر انطلاقة في دور العرض المصرية يوم 19 أغسطس الجاري، حيث يظهر خلال الأحداث بشخصيته الحقيقية، في ظهور خاص يضيف إلى تركيبة العمل التي تجمع بين عدد كبير من النجوم.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب يسرا كل من ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبد الجليل، انتصار، دنيا سامي، رانيا منصور، محمد جمعة، محمود البزاوي، محمد أنور، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف. والفيلم من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، وتأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين والاعلاميين من ضيوف الشرف، من بينهم كندة علوش، شيماء سيف، مصطفى أبو سريع، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامية هالة سرحان، إسلام جمال، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، أحمد صيام وحمدي الوزير، إلى جانب كريم فهمي.

خلي بالك من نفسك.. كريم فهمي في شخصية إكس ياسمين عبد العزيز

ولا يقتصر حضور كريم فهمي في موسم الصيف على الست لما، إذ يظهر أيضاً كضيف شرف ضمن أحداث فيلم خلي بالك من نفسك، بطولة أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، والذي بدأ عرضه في دور السينما يوم 22 يوليو الماضي، اذ ظهر بشخصية “كيرو”، الحبيب السابق لياسمين عبد العزيز، أو “الإكس”، الشاب الرياضي المتواجد دائما فى الجيم، حيث لجأت له لمساعدتها بعد زواجها.

نجوم وضيوف شرف في خلي بالك من نفسك

فيلم خلي بالك من نفسك يجمع أحمد السقا وياسمين عبد العزيز في بطولة مشتركة، ويشاركهما لبلبة، محمد رضوان وميشيل ميلاد، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم عمرو سعد، ماجد المصري، إياد نصار، محمد ثروت، بيومي فؤاد، أحمد الرافعي، مصطفى أبو سريع وعماد رشاد، والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

اليوم السابع