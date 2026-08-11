هنا الزاهد متزوجة من ميشيل ميلاد فى فيلم سلايف النينجا مع منة شلبى

تواصل النجمة هنا الزاهد التحضيرات النهائية لفيلم سلايف النينجا، الذي يجمعها مع النجمة منة شلبي والذي يستند لـ فورمات تركي، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أكرم مصطفى، وسامح جمال، وأحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني ومحمد الرشيدي ويشارك في بطولته خالد كمال، ميشيل ميلاد، رشدي الشامي، حنان سليمان، إلى جانب عدد من الفنانين.

هنا الزاهد متزوجة حديثاً وتواجه مواقف ومفارقات كوميدية

وتجسد هنا الزاهد خلال أحداث فيلم “سلايف النينجا” شخصية السلفة الصغرى التي تتزوج حديثاً من ميشيل ميلاد، لتجد نفسها أمام سلسلة من المواقف والمفارقات الطريفة التي تنشأ داخل العائلة، في ظل طبيعة العلاقة الخاصة بين السلفة الأخرى فى المنزل والتي تلعب دورها منة شلبي وما تحمله من منافسات ومناوشات يومية.

وتستلهم النسخة المصرية فكرتها من الفيلم التركي “حرب السلايف”، الذي عُرض عام 2020، الذي دارت أحداثه حول سلفتين تعيشان في منزل واحد، هما “جيزم” و”سلطان”، وتسيطر عليهما هواجس مواقع التواصل الاجتماعي والاهتمام بالمظهر، في الوقت الذي تختلف فيه رؤيتهما للحياة الزوجية، ما يؤدي إلى اندلاع العديد من الخلافات والمواقف الكوميدية داخل المنزل.

هنا الزاهد تعود لدراما رمضان 2027

من ناحية أخرى أعلنت هنا الزاهد عن عودتها لمنافسات موسم دراما رمضان 2027 بمسلسل جديد يحمل اسم أرضي بجنينه”، كما تستعد هنا الزاهد لاستكمال تصوير مسلسل “بنت وداد”، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، ويشارك في بطولته محمد علاء، سوسن بدر، بسنت شوقي، محمد عبدالعظيم.

كما تستعد هنا الزاهد لبدء تصوير فيلم ملك الغابة الذي يجمعها بالفنان هشام ماجد، الشهر المقبل والعمل من إنتاج أحمد السبكي وتأليف فادي أبو السعود، وإخراج مريم أبو عوف. وتكرر هنا تعاونها مع هشام ماجد للمرة الثالثة فى السينما بعدما قدما سوياً فيلمى “بضع ساعات في يوم ما”، و”فاصل من اللحظات اللذيذة”، وحقق العملان نجاحاً كبيراً.

اليوم السابع