ميريام فارس تشعل حفلها في مالمو وتخضع لجلسة تصوير على البحر (فيديو)

أشعلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أجواء حفلها في مدينة مالمو بالسويد، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع وصلاتها الغنائية والاستعراضية، لتتصدر حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وخطفت ميريام فارس الأنظار خلال الحفل بعروضها الراقصة وحضورها الاستعراضي المعتاد على المسرح، إلا أن إحدى الفقرات أثارت جدلًا واسعًا، بعدما دعت فتاة على المسرح للرقص معها، في مشهد لافت تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لتتصدر مريم التريند ومحركات البحث.

وتُعرف مريم فارس منذ سنوات بحضورها القوي على المسرح واعتمادها على الاستعراض والرقص ضمن حفلاتها، وهو ما يجعل حفلاتها دائمًا محط اهتمام الجمهور والإعلام.

ولم تكتفِ مريم بأجواء الحفل، حيث خضعت أيضًا لجلسة تصوير في السويد على البحر، ظهرت خلالها بإطلالة عصرية لافتة، ارتدت فيها “كاب” مع ملابس أنيقة، لتواصل خطف الأنظار بإطلالاتها المختلفة بالتزامن مع نشاطها الفني في أوروبا.

اليوم السابع