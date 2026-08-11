من حق عرب إلى سلطان الديب.. أسماء شخصيات أحمد العوضي عنوانًا لمسلسلاته

يواصل النجم أحمد العوضي تثبيت بصمته الخاصة في اختياراته الدرامية، من خلال الاعتماد على أسماء الشخصيات التي يجسدها لتكون عنوانًا لمسلسلاته الرمضانية، وهي السمة التي ظهرت بوضوح في جميع أعماله الدرامية خلال السنوات الأخيرة، وتستمر مع مسلسله الجديد سلطان الديب، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

سلطان الديب على اسم شخصيته في المسلسل

يستعد أحمد العوضي لخوض سباق دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل سلطان الديب مكوّن من 30 حلقة وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، والذي يواصل حاليًا التحضيرات الخاصة به، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويجسد أحمد العوضي خلال أحداث المسلسل الذي تدور في أطار شعبي مليىء بالصراعات، شخصية شاب يدعى “سلطان الديب”، ينتمي إلى حي الناصرية، لتأتي تسمية العمل متطابقة مع اسم الشخصية الرئيسية التي يقدمها، على غرار عدد من تجاربه الدرامية السابقة.

حق عرب.. البداية في رمضان 2024

وكانت البداية لهذه السمة مع مسلسل حق عرب، الذي قدمه أحمد العوضي في موسم رمضان 2024 وسجل أولى بطولاته المطلقة في الدراما التليفزيونية، وحمل العمل اسم الشخصية التي جسدها العوضي وهى “عرب السويركي:، وهي الشخصية التي تصدرت الأحداث ودارت حولها الصراعات والتطورات، على مدار الحلقات.

واصل أحمد العوضي النهج ذاته في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل فهد البطل، الذي حمل اسم الشخصية الرئيسية التي يجسدها، حيث قدم العوضي خلال الأحداث شخصية “فهد”، الذي يخوض رحلة مليئة بالصراعات والمواقف الصعبة بداية من هروبه الى القاهرة قادما من الصعيد لرحلة انتقامه من الذين ظلموه وقتلوا والده.

علي كلاي.. الشخصية عنوانًا للمسلسل

كما تكرر الأمر مع مسلسل علي كلاي، الذي عُرض ضمن موسم رمضان الماضي 2026، حيث جسد أحمد العوضي شخصية تحمل اسم “علي كلاي”، ليأتي عنوان المسلسل متوافقًا مع اسم الشخصية الرئيسية، وبذلك أصبح اختيار اسم الشخصية الرئيسية عنوانًا للعمل من السمات اللافتة في تجارب أحمد العوضي الدرامية الأخيرة.

اليوم السابع