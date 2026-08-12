جورجينا رودريغز تثير الجدل مجددا حول زواجها برونالدو

أمضى كريستيانو رونالدو وجورجينا ما يقرب من 10 سنوات في بناء حياتهما معا وخلال هذه الفترة أسسا عائلة وتقاسما بعضا من أهم لحظات مسيرتهما الكروية وأصبحا من أشهر الأزواج في العالم.

وانتشرت في الفترة الأخيرة عدة أخبار عن زفافهما وآخرها كانت نهاية الأسبوع وكان مقررا في جزيرة ماديرا مسقط رأس النجم البرتغالي.

ونشرت جورجينا صورة على حسابها الرسمي بمنصة “إنستغرام” أعلنت من خلالها نهاية الإجازة التي حصل عليها رونالدو بعد نهاية مشوار البرتغال في كأس العالم.

وظهر شاطئ المحيط الأطلنطي في الصورة ومن بعيد تظهر عائلة رونالدو حيث كتبت جورجينا بالإنجليزية: (bye Atlantico, see you soon in Riyadh) أي وداعا للإجازة وأراكم قريبا في الرياض.

ويشار إلى أن علاقة رونالدو وجورجينا رودريغيز المؤثرة الأرجنتينية ـ الإسبانية تمتد لأكثر من 10 سنوات إذ تواعدا منذ 2016 ويعيشان معا وأثمرت علاقتهما طفلتين وهما آلانا مارتينا وبلايلا إضافة إلى تربية أطفالهما الثلاثة الآخرين بالتبني.

ومن المنتظر أن ينضم رونالدو إلى تدريبات النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، ولكنه قد يغيب عن أول مباراتين للفريق في افتتاح الموسم الجديد.

المصدر: RT