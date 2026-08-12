رانيا يوسف وسارة سلامة يشعلان السوشيال ميديا بصور على البحر

أشعلت الفنانتان رانيا يوسف وسارة سلامة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت كل منهما مجموعة من الصور الجديدة من إجازتها الصيفية، التي تقضيانها على شاطئ البحر في إحدى المدن الساحلية، حيث لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من الجمهور والمتابعين، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

رانيا يوسف بإطلالة صيفية جريئة

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها مجموعة من الصور الجديدة المتنوعة على شاطئ البحر خلال قضائها إجازتها الصيفية على شاطئ البحر، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية لافتة وظهرت رانيا مرتدية “كاش مايو” تميز بمزيج من القماش الأسود الشفاف مع نقشة التايجر المتطايرة، ونسقته مع شورت أسود قصير، وذلك في أجواء صيفية مميزة.

سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

على الجانب الآخر، خطفت الفنانة الشابة سارة سلامة أنظار متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت أحدث صورها من إجازتها الصيفية، التي تقضيها في أحد المنتجعات الشاطئية، وظهرت خلالها بإطلالة طبيعية وبدون مكياج واضح، واعتمدت سارة في إطلالتها على فستان صيفي قصير باللون الأسود.

ابن مين فهيم؟ آخر أعمال رانيا يوسف

يذكر أن رانيا يوسف، عُرض لها مؤخراً في دور السينما فيلم “ابن مين فيهم؟”، الذي تدور أحداثه الفيلم “رشدي”، رجل أعمال مستهتر، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد وفاة عمته وتركها له ميراثاً ضخماً، لكن بشرط واحد فقط أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته العابرة، وهنا تدخل المحامية “ماجدة” إلى حياته، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والمفارقات، في محاولة لاكتشاف الحقيقة.

فيلم “ابن مين فيهم؟” من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، وبطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، مع العديد من النجوم الذين يظهرون تباعاً خلال أحداث الفيلم، تبدأ بظهور خاص للفنانة هالة فاخر، إلى جانب ضيوف الشرف شيماء سيف، ودينا محسن (ويزو)، ورانيا يوسف، وانتصار، بمشاركة محمد طعيمة، وزينة منصور، وداليا العمري.

سارة سلامة: تصدر الترند لا أسعى له

أما سارة سلامة قد أشارت في تصريحات سابقة لـ”اليوم السابع” إلى أن تصدرها الترند في كل مرة تنشر جلسة تصوير جديدة على السوشيال ميديا ليس بقصد منها موضحة: “مش في دماغي التريند مع نشر أي صورة لي، الموضوع وما فيه هو صور بنشرها، وبعرف بعدها انتشارها بصورة كبيرة، وبلاقى أصدقائى بيعرفوني إني تريند”.

اليوم السابع