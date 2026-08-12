علي صبحي أول المتعاقدين رسميًا على نيللي وشيريهان رمضان 2027

تعاقد الفنان علي صبحي رسميًا على المشاركة فى بطولة مسلسل «نيللي وشيريهان»، المنتظر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، والذي يجمع الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم في عمل درامي جديد.

ويأتي انضمام علي صبحي إلى المسلسل ليشكل خطوة جديدة في مسيرته الفنية، خاصة مع عودة ثنائية دنيا وإيمي سمير غانم إلى الشاشة من خلال مشروع يحمل اسمًا ارتبط بواحد من أبرز الأعمال الكوميدية في الدراما المصرية.

المسلسل من إخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر أن تبدأ التحضيرات النهائية واختيار باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لانطلاق التصوير استعدادًا لعرضه في رمضان 2027.

ويُنتظر أن يكشف صناع «نيللي وشيريهان» خلال الفترة المقبلة عن باقي فريق العمل وتفاصيل الشخصيات والقصة، وسط حالة من الترقب للعمل الذي يجمع دنيا وإيمي سمير غانم مجددًا في موسم رمضان.

يشار إلى أن آخر أعماله مسلسل عرض وكلب وعرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته سلمى أبو ضيف ومصطفى أبو سريع، سماح أنور، وأخرون، تأليف محمود عزت، واخراج عمرو موسى.

اليوم السابع