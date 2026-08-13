براد بيت يتحدث عن الذكاء الاصطناعي وإنقاذ أفلام هوليوود.. اعرف القصة

دخل النجم براد بيت على خط الجدل المتصاعد حول استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما، معتبرًا أن التقنية قد تكون أداة مهمة تساعد هوليوود على إنتاج المزيد من الأفلام متوسطة الميزانية.

تصريحات براد بيت

وقال بيت في مقابلة مع مجلة Esquire إن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة يمكن أن يساعد في تمويل وإنتاج الأفلام التي تتراوح ميزانياتها بين 40 و90 مليون دولار، وهي الفئة التي أصبحت تواجه صعوبات متزايدة في هوليوود.

في المقابل، أبدى بيت تحفظًا تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي بدلًا من الممثلين، مؤكدًا أن العامل الأهم يظل الشخص الذي يقف خلف العمل ويحدد القصة والمشاعر والأداء الذي يريد تقديمه.

النجم العالمى براد بيت

وتحدث بيت أيضًا عن الموسيقى المُولدة بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه استمع مؤخرًا إلى أغنية أعجبته، لكنه رأى أنها تفتقد شيئًا أساسيًا، وهو الصوت الإنساني الحقيقي.

ويأتي موقف بيت وسط انقسام واضح في هوليوود بشأن التقنية، فبينما يرفض عدد من صناع السينما استخدامها، يرى آخرون أنها يمكن أن تصبح جزءًا من مستقبل صناعة الأفلام، بشرط ألا تحل محل الإبداع البشري.

اليوم السابع