هنا الزاهد تنتعش فنيًا وتخوض موسمًا مميزًا في السينما والدراما

تعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من النشاط الفني المكثف، بعدما نجحت خلال السنوات الأخيرة في تثبيت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات جيلها، لتواصل خلال الفترة الحالية التحرك بين السينما والدراما بأكثر من مشروع جديد، ما يجعلها أمام موسم فني حافل يحمل العديد من الرهانات.

السينما ملك الغابة

في السينما، تستعد هنا الزاهد لبدء تصوير فيلم “ملك الغابة” خلال الفترة المقبلة، والذي يجمعها بالفنان هشام ماجد، في تعاون جديد بينهما، بعد نجاحاتهما السابقة، ومن المنتظر أن يحمل الفيلم طابعًا كوميديًا مختلفًا.

كما تعاقدت هنا الزاهد مؤخرًا على بطولة فيلم جديد يجمعها أيضًا بهشام ماجد، ويحمل اسمًا مبدئيًا «ولاد اللعيبة»، ويتولى إخراجه بيتر ميمي، ليضاف المشروع إلى قائمة أفلامها المنتظرة خلال الفترة المقبلة، ويؤكد استمرار حضورها القوي على شاشة السينما.

وتأتي هذه المشروعات المتنوعة لتؤكد أن هنا الزاهد تعيش واحدة من أكثر مراحل مشوارها الفني نشاطًا، بعدما استطاعت أن تصنع لنفسها حضورًا خاصًا لدى الجمهور، وتتنقل بثقة بين الأدوار الكوميدية والدرامية والسينما والتليفزيون.

وتواصل هنا الزاهد حاليًا تصوير مسلسلها الجديد «بنت وداد»، والمقرر أن يتكون من 10 حلقات .

و تبدو هنا الزاهد أمام مرحلة جديدة من النجومية، عنوانها الحضور المستمر والاختيارات المتنوعة، لتظل واحدة من النجمات اللاتي يراهن الجمهور على أعمالهن وينتظر جديدهن.

اليوم السابع