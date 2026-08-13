رحلة براد بيت مع إدمان الكحول وموقف أنجلينا جولى يثير الاهتمام

كشف النجم الأمريكي براد بيت أنه عاد إلى شرب الكحول بعد أن ظل بعيدًا عنه لمدة 7 سنوات، في اعتراف مفاجئ أعاد تسليط الضوء على رحلته مع الإقلاع عن الشرب وما مر به خلال السنوات الماضية

وقال بيت، خلال مقابلة حديثة مع مجلة “إسكواير”، إنه كان ملتزمًا بالامتناع عن الكحول لمدة 7 سنوات قبل أن يعود إليه مجددًا، موضحًا أنه أصبح يتعامل معه حاليًا بصورة أكثر اعتدالًا ويحاول الالتزام بحدود معينة.

وأضاف: “كنت ملتزمًا بالامتناع عن الكحول لمدة سبع سنوات، ثم عدت إلى الشرب مرة أخرى”، مشيرًا إلى أنه أصبح يعرف جيدًا الحدود التي لا يمكنه تجاوزها.

براد بيت: أعرف حدودي مع الكحول

وأوضح النجم، البالغ من العمر 62 عامًا، أنه يستطيع تناول بعض المشروبات، لكنه يدرك أنه لا يستطيع الإفراط في الشرب، خاصة بعدما اكتشف في أكثر من مناسبة أنه بالغ في تقدير قدرته على التحكم في الأمر.

وأكد بيت أنه يحاول في الوقت الحالي التعامل مع الشرب بدرجة أكبر من الوعي والانضباط، بعد سنوات من الحديث علنًا عن مشكلته السابقة مع الكحول وحضوره اجتماعات للتعافي.

ظهوره في حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

وجاء اعتراف براد بيت بعد أسابيع من ظهوره في حفل زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي، الذي أقيم في 3 يوليو، حيث ذكرت تقارير أنه شوهد وهو يتناول الكحول خلال الاحتفال.

وحضر بيت الحفل برفقة صديقته إينيس دي رامون، وهو ما أثار اهتمام بعض الحاضرين، خاصة أن النجم كان قد تحدث لسنوات عن التزامه بالابتعاد عن الكحول.

وفي ذلك الوقت لم يعلق بيت علنًا على ما إذا كان قد عاد إلى الشرب، قبل أن يكشف بنفسه تفاصيل قراره خلال مقابلته الأخيرة.

رحلة بدأت بعد انفصاله عن أنجلينا جولي

وكان بيت قد كشف في عام 2019 أنه أصبح ممتنعًا عن الكحول، بعد سنوات من المشكلات التي ارتبطت بشربه، في أعقاب انفصاله عن أنجلينا جولي عام 2016.

وانضم النجم في عام 2016 إلى برنامج من 12 خطوة للتعافي، قبل أن يعلن لاحقًا أنه أصبح ملتزمًا بالامتناع عن الشرب.

كما تحدث في مقابلات سابقة عن استخدامه الماريجوانا خلال بدايات شهرته، قبل أن يتوقف عن تعاطيها ويواصل لاحقًا التعامل مع مشكلة الكحول.

أنجلينا جولي ترد على اعتراف براد بيت

وفي أعقاب اعتراف بيت، نقلت تقارير عن مصدر مقرب من أنجلينا جولي أنها لم تتفاجأ بخبر عودته إلى شرب الكحول.

وبحسب المصدر كانت جولي ترى أن توقف بيت عن الشرب لا يعني بالضرورة أن جميع مشكلاته الشخصية قد انتهت، في إشارة إلى السنوات الصعبة التي مرت بها علاقتهما والمرحلة التي أعقبت انفصالهما.

وكانت علاقة بيت وجولي قد انتهت وسط نزاع طويل وقضايا قانونية استمرت لسنوات، قبل أن يتوصل الطرفان إلى الطلاق.

أزمة عائلية لا تزال تلقي بظلالها

ولم يتوقف تأثير تلك المرحلة عند انتهاء الزواج، إذ شهدت السنوات الأخيرة توترًا في علاقة بيت بأبنائه، مع تقارير عن قيام عدد منهم بالتخلي عن استخدام اسم «بيت» في أسمائهم.

وفي مقابلته الأخيرة مع “إسكواير”، تحدث النجم أيضًا عن تأثير بعض الأمور العائلية عليه، مشيرًا إلى أنها وصلت به في مرحلة معينة إلى الشعور بأفكار انتحارية، من دون أن يكشف تفاصيل إضافية حول هذه الأمور.

براد بيت يحاول المضي قدمًا

ورغم ما حملته السنوات الماضية من أزمات شخصية وعائلية، يبدو أن براد بيت يحاول حاليًا المضي قدمًا، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، بالتزامن مع علاقته بإينيس دي رامون ومشاركته في عدد من الأعمال السينمائية الجديدة.

ويؤكد اعترافه الأخير أن رحلته مع الكحول لم تكن خطًا مستقيمًا، لكنه يقول إنه أصبح أكثر وعيًا بحدوده ويحاول التعامل مع الأمر بحذر وانضباط.

اليوم السابع