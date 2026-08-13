ياسمين صبرى تخوض المنافسات السينمائية بفيلمين متتاليين قبل نهاية العام

تستعد النجمة ياسمين صبري للعودة بقوة إلى المنافسات السينمائية خلال الفترة المقبلة، من خلال فيلمين يُطرحان في دور العرض بشكل متتالٍ، لتجمع بين البطولة المشتركة مع النجم كريم عبد العزيز في مطلوب عائليًا، والبطولة المطلقة في فيلم نصيب، الذي يمثل محطة جديدة في مشوارها السينمائي، لتخوض تجربتين مختلفتين، سواء على مستوى الشخصيات أو طبيعة الأحداث.

مطلوب عائليًا في السينمات أواخر أغسطس

تنتظر ياسمين صبري طرح أول أفلامها هذا العام في دور العرض، وهو فيلم مطلوب عائليًا، الذي يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز، والمقرر انطلاق عرضه أواخر شهر أغسطس الجاري، وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية زوجة كريم عبد العزيز، حيث يعيشان حياة عائلية مستقرة برفقة طفليهما، ولد وبنت، في تجربة مختلفة تقدمها للمرة الأولى، إذ تظهر في دور الأم، سواء على مستوى السينما أو الدراما.

ويشارك في بطولة فيلم مطلوب عائليًا إلى جانب كريم عبد العزيز وياسمين صبري كل من مصطفى خاطر، وسارة بركة، وسامي مغاوري، وعدد من الفنانين، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي، وباسم سمرة، ونسرين أمين، والفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

نصيب.. أول بطولة مطلقة في أكتوبر المقبل

وبعد طرح مطلوب عائليًا بفترة قصيرة، تواصل ياسمين صبري حضورها السينمائي من خلال فيلم نصيب، الذي يمثل أول بطولة سينمائية مطلقة لها، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد تصوير الفيلم بشكل كامل فى مدينة الغردقة الساحلة لاسيما أن الأحداث تعتمد على الظهور بمدينة ساحجلة وأمام البحر.

يشارك فى بطولة فيلم نصيب إلى جانب ياسمين صبري كل من: معتصم النهار، بمشاركة رحمة أحمد، وخالد سرحان، ودنيا ماهر، وعمر الشناوي، ووليد فواز، وأحمد فهيم، وطارق الإبياري، وعدد آخر من الفنانين، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد أنور، ونضال الشافعي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين.

قصة فيلم نصيب

وتدور أحداث فيلم نصيب في إطار درامي خفيف، فتاة جميلة تجد نفسها في حيرة بين أكثر من عريس، في رحلة بحث عن الشخص المناسب الذي يمكن أن يكون نصيبها في الزواج، ومع تطور الأحداث، تتغير مسار حياتها مع بداية قصة حب بينها وبين الشخصية التي يجسدها معتصم النهار، الذي يقع في إعجابها ويحاول التقرب منها والتعبير عن مشاعره تجاهها، لتتطور العلاقة تدريجيًا من الإعجاب إلى الحب.

اليوم السابع