تايلور سويفت تحتفل بمرور 20 عامًا على بداية مسيرتها.. والجمهور ينتظر مفاجأة

احتفل جمهور النجمة الأمريكية تايلور سويفت بمرور 20 عامًا على واحدة من أهم اللحظات في مسيرتها الفنية، بعدما استعادت Swifties ذكرى إعلانها الانتهاء من تسجيل ألبومها الأول عبر موقع “ماي سبيس” في 12 أغسطس 2006.

وكانت سويفت قد كتبت في ذلك الوقت أنها كانت داخل الاستوديو لإنهاء ألبومها، قبل أن تعلن بحماس أن العمل أصبح جاهزًا، في منشور أصبح بعد عقدين من الزمن جزءًا من تاريخ مسيرتها الفنية.

20 عامًا من بداية الحكاية

وبعد مرور 20 عامًا على تلك اللحظة، تصدر اسم تايلور سويفت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتفل جمهورها بذكرى بداية الرحلة التي تحولت لاحقًا إلى واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ صناعة الموسيقى.

وكتب أحد المعجبين أن تايلور قبل 20 عامًا كتبت على “ماي سبيس” أن ألبومها أصبح جاهزًا، وأن ما حدث بعدها تحول إلى تاريخ كامل.

كما استغل عدد من المعجبين المناسبة لاستعادة ذكريات من بدايات سويفت وأغاني ألبومها الأول، معتبرين أن تلك اللحظة كانت بداية التغيير الكبير الذي شهدته صناعة الموسيقى مع صعودها.

هل تعلن تايلور سويفت عن «Taylor’s Version»؟

ولم تقتصر احتفالات الجمهور على استعادة الذكريات، إذ انتهز Swifties المناسبة للمطالبة بإعلان جديد يتعلق بإعادة إصدار ألبومها الأول “Debut” بنسخة “Taylor’s Version”.

وزادت تكهنات الجمهور بسبب تزامن الذكرى مع تاريخ 12 أغسطس، حيث حاول بعض المعجبين ربط الأرقام ببعضها، مشيرين إلى أن 8 + 12 يساوي 20، في إشارة إلى مرور 20 عامًا على تلك اللحظة.

وقال أحد المتابعين إن عدم إعلان سويفت رسميًا عن نسخة “Taylor Swift (20th Anniversary Edition)” في هذا اليوم سيكون فرصة ضائعة، بينما تكهن آخرون بأن “Debut (Taylor’s Version)” قد يكون المفاجأة التي ينتظرها الجمهور.

Swifties يستعيدون البدايات

وتفاعل الجمهور أيضًا مع أغاني ألبوم “Taylor Swift” الأول، مشيدين بالنجمة الشابة التي بدأت مسيرتها في سن مبكرة، قبل أن تتحول خلال السنوات التالية إلى واحدة من أكبر نجمات الموسيقى في العالم.

وبينما لم تعلن تايلور سويفت حتى الآن عن أي إصدار خاص بمناسبة مرور 20 عامًا على ألبومها الأول، فإن الاحتفال بهذه الذكرى أعاد الأنظار بقوة إلى بداياتها، وأشعل من جديد توقعات الجمهور بشأن الخطوة المقبلة في مشروع “Taylor’s Version”.

اليوم السابع