ريهانا تنشر صورا نادرة لأطفالها الثلاثة من منزل طفولتها في باربادوس..

شاركت النجمة العالمية ريهانا مجموعة من الصور النادرة التي تجمعها بأطفالها الثلاثة خلال زيارتهم لمنزل طفولتها في مدينة بريدجتاون بباربادوس.

وظهرت ريهانا في الصور برفقة أبنائها RZA، 4 سنوات، وRiot، عامين، وابنتها Rocki Irish، 10 أشهر، وبدت العائلة في أجواء عائلية سعيدة، بينما اختارت ريهانا إطلالة أنيقة بفستان أسود بكتف واحد وأحمر شفاه أحمر.

ريهانا عن اصطحاب أطفالها إلى منزل طفولتها: تجربة غريبة

وعبرت ريهانا عن سعادتها بهذه اللحظة، ووصفت شعورها بالعودة إلى المكان الذي نشأت فيه بصحبة أطفالها بأنه تجربة غريبة ومؤثرة، مشيرة إلى المفارقة بين كونها طفلة في الماضي وعودتها اليوم كأم لأطفالها.

وكتبت ريهانا تعليقا على الصور تستعيد فيه ذكرياتها من طفولتها في شارع Westbury، قبل أن تعود إليه اليوم برفقة أبنائها.

منزل طفولة ريهانا أصبح معلما يحمل اسمها

وكان الشارع الذي نشأت فيه ريهانا، والمعروف سابقا باسم Westbury New Road، قد أُعيدت تسميته باسم Rihanna Drive عام 2017، وأصبح معلما ثقافيا تكريما للنجمة العالمية

وتحرص ريهانا خلال زياراتها إلى باربادوس على إبقاء ارتباطها ببلدها الأم حاضرا، مؤكدة في تصريحات سابقة أن باربادوس دائمًا ما تكون جزءًا من أعمالها وهويتها الفنية.

اليوم السابع